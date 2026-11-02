WEB マンガ誌・アプリ「少年ジャンプ＋」(集英社)にて連載中、『シバつき物件』(原作︓⼤森えす)のTV アニメ化が決定した。2027年夏の放送開始に向けて、アニメ化決定イラスト、PV、キャラクター画像、キャスト情報を、⽝の⽇とも呼ばれる11⽉1⽇(ワン、ワン、ワンの⽇)に、⼀挙解禁された。

『シバつき物件』あらすじ

新築1LDK、IH キッチン、⾵呂トイレ別、洗⾯所つき……

それで家賃は、なんと4800円!?

“超”激安物件「メゾンシーバ」は、⽈くつき、いや“シバつき”物件だった――。

転校のため部屋探しをしていた⾼校⽣・百瀬 氷(ももせ・こおり)が案内された部屋には、地縛霊の柴⽝・むうちゃんがいた。氷はホラー⾳痴を武器に、快適な⼀⼈暮らしを実現させるべく、あの⼿この⼿でむうちゃんを……︖ メゾンシーバに住む個性豊かな隣⼈たちと、個性豊かな柴⽝まみれの、わちゃもふハートフルコメディががはじまる!

アニメ化決定イラスト&ティザーPV を初公開!

アニメ化決定イラストとティザーPVを解禁。氷にほっぺをもふられ、むうっとした表情を⾒せる地縛霊のむうちゃんが描かれたアニメ化決定イラストが公開された。

解禁されたティザーPVでは、部屋探しをしている⾼校⽣・百瀬氷が新築で好条件だが、“幽霊が出る”という激安物件を訪れる。⼤家さんがクローゼットのドアを開けると、そこには“不機嫌そうな”地縛霊のむうちゃんが。⼤きな⽬を使って表情豊かに(?)氷を出迎えたむうちゃん。1⼈＆1匹の共同⽣活の⾏⽅は果たして……。

著者・⼤森えす先⽣からイラスト&コメント画像が到着

マンガ『シバつき物件』の著者・⼤森えす先⽣からイラスト＆コメントが到着。 むうちゃんがテレビから勢いよく⾶びだし、周りにはたくさんのコロコロしたむうちゃんの顔が転がるにぎやかなアニメ化決定お祝いイラストと、「むちゃむちゃ嬉しいです!」とアニメ化への喜びを語るコメントの周りには、しっぽを振ったり、お腹を⾒せたりと様々な動きを⾒せるたくさんのむうちゃんが描かれている。

原作︓⼤森えすコメント

シバつき物件のアニメ化――

夢のようなお話しすぎて、未だに信じられない気持ちと、ひたすらの感謝でいっぱいです!むちゃむちゃ嬉しいです!

むうちゃんたちが動いて、しゃべってくれる⽇がくるなんて…

もう今から楽しみで楽しみで仕⽅ないです!!

この場をお借りして、いつも応援してくださる皆様、作品にかかわってくださる皆様に⼼からお礼申し上げます!!誕謝!

キャラクター画像公開、中林新夏＆⽥村睦⼼よりコメントも到着

転校をきっかけに部屋探しをしていた、感情表現が苦⼿なホラー⾳痴の⾼校⽣・百瀬氷を中林新夏、メゾンシーバ101号室に縛られている柴⽝の地縛霊・むうちゃんを⽥村睦⼼が演じる。他の部屋に住む個性豊かな隣⼈たちと柴⽝たちのキャストは後⽇発表される

百瀬 氷役︓中林新夏 コメント〜

作品との出会いはオーディションでしたが、 なんて優しく尊いお話なんだろう、とむうちゃん達に魅了されてからシバシバ愛読しておりました。 まさか氷役として携わることが出来るだなんて……︕あまりの幸せに、天にも昇る⼼地です……︕

メゾンシーバの皆との⽇々を通じて氷ちゃんの強ばった⼼が溶かされていく様⼦や、⾊んな困難を乗り越えてむうちゃん達がベストパートナーになっていく様⼦を、丁寧に表現していきたいと思っております︕

アニメ『シバつき物件』でより多くの⽅々の⼼があたたまりますように。

精⼀杯頑張りますので、どうぞよろしくお願いいたします。

百瀬 氷(ももせ こおり)

転校を機に実家から離れ、⽈くつきの激安物件・メゾンシーバに⼊居することになった。何事にも物怖じせず、⽣真⾯⽬で努⼒家。

むう役︓⽥村睦⼼ コメント

漫画を拝⾒した時に、も〜〜〜むうちゃんや他のわんちゃんズが愛しいこと愛しいこと︕︕︕

可愛すぎて涙が出ました。

そして住⺠の⼈間達もとてもいい⼈達だったので安⼼しました(笑)

いち⽝好きとしては、もう霊体とはいえ⽝につらい気持ちになって欲しくないですからね︕

この世界にお邪魔させてもらってお話しを追っていけたらどんなにいいかと熱望していたのでむうちゃんの声に選んでいただけて本当に嬉しかったです。

頑張りますので何卒よろしくお願いいたします︕︕

むう

嫌なことがあるとすぐ「むう」と顔に出る101 号室に住むジバ⽝(柴⽝の地縛霊)。

(C)メゾンシーバ管理組合 (C)⼤森えす／集英社