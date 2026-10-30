あの試合、あの言葉、そして本編では描かれなかった彼らの姿も――人気漫画『ハイキュー!!』の3度目となる原画展「古舘春一 ハイキュー!!展 挑戦者たち」が、東京・六本木の森アーツセンターギャラリーで始まりました。今回は、日向翔陽と影山飛雄を中心とする登場人物たちの挑戦を、直筆原稿や大型グラフィックで振り返るとともに、古舘氏による新たな描きおろしも公開されています。

3度目の原画展は何が違う？

『ハイキュー!!』は、古舘春一氏が2012年から2020年まで「週刊少年ジャンプ」で連載した青春バレー漫画。宮城県の烏野高校を舞台に、小柄ながら抜群の運動能力を持つ日向と、天才セッター・影山らが、仲間やライバルと切磋琢磨する姿を描いた作品です。

原画展は、2018年の「ハイキュー!!展 ゲンガ×タイカン」、2020年に始まった「連載完結記念 ハイキュー!!展」に続いて今回が3度目。タイトルに掲げられているのは、「挑戦者たち」。試合の勝敗だけでなく、登場人物たちが経験を重ね、競技や自分自身と向き合いながら、何者になっていくのか。その歩みを、プロローグと5つのゾーンでたどる構成です。

注目は、本展のために描きおろされた、これまで描かれなかった彼らの姿。物語を知るファンにとっては、懐かしい名場面との再会に加え、登場人物への理解を深める新たな出合いも用意されています。

会場風景／シュヴァイデン アドラーズ対MSBY ブラックジャッカルの一戦を紹介する「ZONE4」。頭上のビジュアルや床面の装飾も、プロの舞台を演出する©古舘春一／集英社

公式サイトに寄せたメッセージで古舘氏は、展示する原稿のトーン剥がれを直すなどの作業で、原稿を見直したことに触れています。そこには「連載当時の熱量とか焦りとかが染み込んでる感じ」があり、汗のにおいまでしそうだったと、そんな原稿に残るものを感じてほしいと語られています。

出会いから全国大会へ――名場面を原画と大型グラフィックで

プロローグでは、プレーの瞬間や勝者と敗者が決まる場面などを集めた大型グラフィックが来場者を迎えます。ボールを追う身体、食いしばる表情、勝敗に揺れる顔。その一瞬を切り取った絵が、壁面いっぱいに並びます。

続く「ZONE1 頂を目指す者たち」は、日向と影山の出会いから、烏野高校がチームとして成長していく道のりへ。インターハイ宮城県予選、合宿、春の高校バレー宮城県予選と、全国への挑戦を振り返ります。

会場では、額装された原稿の周囲に、キャラクターや印象的な言葉を大きく配した展示が。出会いの場面には得点板も置かれ、床にはコートを思わせる白いライン。原画を見る楽しみと、物語の舞台を感じさせる演出が組み合わされています。

「ZONE2 いざ全国の頂へ」では、春の高校バレー全国大会へ。稲荷崎高校、音駒高校、鴎台高校との激戦を、古舘氏の直筆原稿とともに紹介。音駒との「ゴミ捨て場の決戦」をはじめ、チームごとに異なる戦い方や、選手たちの思いがぶつかる全国の舞台。知っている場面を追うだけでなく、一枚の中で視線や身体の動きがどう描かれているかにも注目したくなります。

描きおろしで出合う、知らなかった彼ら

特に見逃せないのが「ZONE3 なにもの」です。

春の戦いが終わり、3年生が卒業し、それぞれが新たな一歩を踏み出す。その中で、彼らはどのように自分自身や競技と向き合ってきたのか。古舘氏の描きおろしイラストによって、これまで描かれなかった姿が初公開。

大きな試合と試合の間にも、選手たちには日々の練習や選択がある。その時間へと目を向ける展示は、「あの人物が、どう今の姿につながったのか」を考える手がかりにもなりそう。

展示には、ブラジルに渡った日向の歩みを紹介する場面も。試合中のプレーだけでなく、食事や街の風景、生活を描いたイラストが並び、コートに立つ姿の向こうにある日々の積み重ねも注目ポイントです。

最終話の原画から、新たなキービジュアルまで

最後の「ZONE5 挑戦者たち」には、最終話の貴重な原画や、本展描きおろしのキービジュアルなどが並びます。

描きおろしキービジュアル「助走（日向翔陽）」「助走（影山飛雄）」には、成長の道のりをたどる場面と、今まさに跳ぼうとする姿が一枚に。現在のプレーが、それまでの出会いや経験とつながっていることを感じさせます。

出会いから全国大会、卒業後の選択、そしてプロや世界の舞台へ。名場面の直筆原稿に加え、初公開の描きおろしや新たなキービジュアルを通して、彼らの挑戦をたどれる今回の展覧会。以前の原画展を訪れた人にも、あらためて物語を読み返すきっかけになりそうです。

「古舘春一 ハイキュー!!展 挑戦者たち」は、森アーツセンターギャラリーで2027年1月11日まで開催です。

※本展には、一部アニメ化されていないストーリーの展示を含みます。