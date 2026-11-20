シオノギヘルスケアは11月24日より、「リンデロンVs」シリーズとTVアニメ『薬屋のひとりごと』のコラボキャンペーン第2弾において、猫猫と壬氏が手元に飛び出すデジタル体験コンテンツ「限定AR企画」を展開する。

「限定AR企画」は、スマートフォンをかざすと画面上に猫猫と壬氏が手元にあらわれ、ステロイド外用剤の正しい使い方を、 やさしく、正しく、楽しく知ることができる特別なデジタル体験コンテンツ(AR)企画。

2 人が教えてくれる「皮膚トラブルケアのススメ」は全部で3つ用意されており、ランダムで表示される。公開期間は11月24日～12月28日17時まで。

同社は10月1日より、しっしん・皮ふ炎治療薬「リンデロンVs」シリ ーズとTVアニメ『薬屋のひとりごと』のコラボキャンペーン第2弾を開催しているが、キャンペーンを通じて「リンデロンVs」シリーズを購入した方への感謝を 込めた特別企画として、本企画を追加でリリースした。

なお、本コラボキャンペーンでは、11月30日までの期間中、オリジナルグッズが当たるキャンペーンを開催している。「リンデロンVs」関連の対象商品を購入のうえ、応募フォームからクイズの回答とレシート画像をアップすると、全員に猫猫と壬氏のオリジナルスマホ壁紙がプレゼントされるほか、抽選で100名にオリジナルデザインのグッズが当たる。賞品は以下のとおり。

A 賞:ちびきゃらオリジナル巾着 抽選で20名

B 賞:ちびきゃらオリジナルリンデロンキャップ 第2弾ver.(猫猫デザイン) 抽選で40名

C 賞:ちびきゃらオリジナルリンデロンキャップ 第2弾ver.(壬氏デザイン) 抽選で40名

当選者には、2027年1月上旬頃にメールで連絡のうえ、2月下旬より順次発送される。