2027年1～2月に東京・京都で上演予定の『HUNTER×HUNTER』THE STAGE 4 前編より、出演キャスト・メインビジュアル・公演PV ほか全情報が解禁された。

冨樫義博による大人気漫画を舞台化した『HUNTER×HUNTER』THE STAGE は、2023年に第1弾、2024年に第2弾、2025年に第3弾を上演。先日、シリーズ第4弾として「キメラアント編」を前後編の二部作で上演することを発表し、情報解禁直後から大きな反響を呼んでいる。

ゴン役西山蓮都、キルア役阿久津仁愛、最強の相棒役が続投!

今回発表されたキャストでは、ゴン役の西山蓮都、キルア役の阿久津仁愛が前作より続投し、最高の相棒である2人が、強敵・キメラアントとの戦いに身を投じる。

ゴン役の西山蓮都

キルア役の阿久津仁

また、ビスケ役の高橋 愛、ネテロ役の大高洋夫をはじめ、幻影旅団のフェイタン役の平松來馬、フィンクス役の田鶴翔吾、シャルナーク役の織部典成、シズク役の清井咲希ら、シリーズ続投キャストが名を連ねる。

ビスケ役の高橋 愛

ネテロ役の大高洋夫

フェイタン役の平松來馬

フィンクス役の田鶴翔吾

シャルナーク役の織部典成

シズク役の清井咲希

そして、第1弾からカンパニーを支えてきた北村圭吾と椎名鯛造が、本作ではさまざまな役柄を担い、まさに“オールラウンダー”として出演。作品を熟知する彼らだからこそ魅せることのできる、新たな役回りにも注目だ。

北村圭吾

椎名鯛造

注目の新キャストも

今作からの新キャストとして、ハンター協会の「キメラアント討伐隊」のモラウ役には、2.5 次元舞台の黎明期から第一線で活躍し続け、作品に重厚感と圧倒的な説得力をもたらす郷本直也。ノヴ役を、映画・ドラマでの躍進が続き、今作が久しぶりの2.5 次元舞台への出演となる入江甚儀が演じる。

モラウ役 郷本直也

ノヴ役 入江甚儀

ナックル役は、身体能力の高さを活かした表現を強みに、ミュージカルからストレートプレイまでジャンルを問わず観客を魅了する百名ヒロキ。シュート役を、数多くの舞台に出演し、俳優として確固たる地位を築くとともに声優としても活躍する細貝 圭。パーム役を、『ヒプノシスマイク -Division Rap Battle-』Rule the Stage で鮮烈な印象を残した菜々香が務める。

ナックル役 百名ヒロキ

シュート役 細貝 圭

パーム役 菜々香

加えて、物語のキーパーソンの1人・コムギ役には、坂本宝愛が抜擢された。

コムギ役 坂本宝愛

キメラアント陣営には個性派俳優が続々

キメラアント陣営のイカルゴ役を務めるのは、片桐 仁。ドラマや舞台の第一線で活躍し、造形作家としても唯一無二の存在感を放つ片桐が、2021年以来となる2.5 次元舞台への出演を果たす。さらに、コルト役には、数々の人気舞台に出演し、その確かな演技力に定評のある実力派俳優・橋本祥平が決定した。

イカルゴ役 片桐 仁

コルト役 橋本祥平

キメラアント陣営の中でも圧倒的な力を持つ「王直属護衛軍」のネフェルピトー役には、元乃木坂46のメンバーで、現在は女優・モデルとして多彩な才能を発揮する若月佑美。シャウアプフ役を俳優・モデルとして躍進中の真田理希が抜擢され、モントゥトゥユピー役を、舞台『ハリー・ポッターと呪いの子』での好演も記憶に新しい内田朝陽が演じる。

ネフェルピトー役 若月佑美

シャウアプフ役 真田理希

モントゥトゥユピー役 内田朝陽

そして、キメラアントの頂点に君臨する王・メルエム役には、2.5 次元舞台を牽引する俳優の1人・佐藤流司を迎え、その圧倒的な存在感で作品を彩る。

チケット最速先行受付開始

10月13日18時より、デジタル版「週刊少年ジャンプ」定期購読者限定でチケット最速先行販売の受付を開始する。

『HUNTER×HUNTER』THE STAGE 4 前編は、東京公演が2027年1月23日から2月7日天王洲銀河劇場にて、京都公演が2月13日から2月21日まで京都劇場にて上演。また、後編は2027年7～8月、東京・京都にて上演を予定。

『HUNTER×HUNTER』THE STAGE 4 前編＜ストーリー＞

ハンター専用ゲーム〝グリードアイランド〟をクリアし、父親・ジンの手掛かりに辿り着いたゴンとキルア。

時を同じくして、ヨークシンの南の海で未確認生物の足が見つかった。その名もキメラアント。人間をも喰らうほどの、通常の何倍もの大きさを持った巨大キメラアントは、その勢力を徐々に拡大させてゆく。

やがて産まれるキメラアントの王と王直属護衛軍・ネフェルピトー、シャウアプフ、モントゥトゥユピーらに、ゴン達は立ち向かう…!!

(C)P1998-2027・『HUNTER×HUNTER』THE STAGE 4製作委員会