ファミリーマートは、12月11日に公開される『劇場版 薬屋のひとりごと 亡妃の秘宝』とのコラボキャンペーン「ファミマで謎を解き明かせ」を、11月24日から全国のファミリーマート約16,500店舗で実施する。

同キャンペーンでは、作品の主人公・猫猫が数々の謎を解き明かしていく世界観にちなみ、謎解きクリエイター集団SCRAPが制作した本格謎解きを展開。対象商品を購入すると手に入るオリジナル景品に付属するシリアルコードを使って謎解きに参加できるほか、最終問題をクリアすると限定スマートフォン壁紙がプレゼントされる。

オリジナル景品は、11月24日から配布される「オリジナルクリアケース」全4種と、12月1日から配布される「オリジナル巾着ポーチ」全4種を用意。また、対象ドリンク購入者向けには「オリジナルカードミラー」全4種も展開する。いずれも数量限定で、なくなり次第終了となる。

あわせて、ファミマのアプリ「ファミペイ」を利用したスタンプ企画も実施。対象商品の購入でスタンプを集めると、ファミマポイント500円相当や、アニメ第2期第1巻Blu-rayと「5分間リアル脱出ゲーム OPEN」のセットなどが抽選で当たる。

店頭ではオリジナルグッズも販売する。新規描き下ろしイラストを使用した「薬屋のひとりごと アクリルスタンド」(1,870円)や、「薬屋のひとりごと タッセルキーホルダー」(990円)を11月24日から順次発売するほか、「でふぉキャラ シールグミ」、「ハンドクリーム 劇場版 薬屋のひとりごと 亡妃の秘宝 猫猫／壬氏」、「『劇場版 薬屋のひとりごと 亡妃の秘宝』Pictas」など関連商品も展開する。

さらに、「ファミマオンライン」では限定グッズ「薬屋のひとりごと モチーフ急須」(税込4,400円)を予約販売。12月5日からは「一番くじ 『劇場版 薬屋のひとりごと 亡妃の秘宝』」も全国のファミリーマート約7,000店舗で順次発売する。

このほか、店内マルチコピー機サービス「ファミマプリント」では、しおり風ランダムブロマイドや劇場版場面写ブロマイド、おくすり風ポチ袋を期間限定で販売。ファミリーマート限定特典付きのムビチケコンビニ券も取り扱う。

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