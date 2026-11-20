日本興行収入51億円を超える大ヒット作『SING／シング』が、11月20日の金曜ロードショーに登場する。

『ミニオンズ』や『怪盗グルー』シリーズで知られるイルミネーション・エンターテインメントが手掛けたアニメーション・ミュージカル。レディー・ガガ、ザ・ビートルズ、スティーヴィー・ワンダーなど、新旧の名曲が全編に登場する。

あらすじ

倒れかけた「ニュー・ムーン劇場」を再興するため、コアラの支配人バスター・ムーンは人生最大の歌唱コンテストを企画。オーディションには、25匹の子ブタの育児に追われる主婦ロジータ、ギャングの父親から離れて歌手を目指すゴリラのジョニー、極度のあがり症のゾウのミーナ、自分らしい歌を模索するヤマアラシのアッシュら、悩みを抱えた参加者たちが集まる。

吹替版では、バスターを内村光良、ロジータを坂本真綾、アッシュを長澤まさみ、ジョニーを大橋卓弥（スキマスイッチ）、ミーナをMISIAが担当。斎藤司（トレンディエンジェル）、山寺宏一、田中真弓、大地真央らも出演する。

『SING／シング』は、11月20日21時から金曜ロードショーで放送。放送枠は10分拡大され、23時4分までの予定。

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