2027年3月5日より公開する、「映画ドラえもん」シリーズの第46作となる最新作『映画ドラえもん のび太の蒸気時間車』より、5名のキャラクターと声優陣が解禁された。

19世紀のイギリスを舞台に、ドラえもんとのび太たちは彼らと出会い、どのような冒険を繰り広げるのだろうか。時を超えた壮大な物語の行方に注目したい。

ウェルソン／小林親弘

19世紀のイギリスに暮らす小説家。小説に登場するものを実際に作る発明家でもある。タイムマシンでやってきたドラえもんたちと、ひょんなことから出会う。

小林親弘 コメント

まさか子供の頃にたくさんみていたドラえもん、そして学生時代にヨーロッパ企画の舞台をみていたので、上田誠さんの脚本に出られるというところに驚きと感動がありました。 今回自分が演じるのはドラえもん達がイギリスで出会う素敵な人達のうちの一人です。

物語も素晴らしいですが、彼ら一人一人のキャラクターも個性豊かで素晴らしいので

是非そこにも注目して楽しんでいただけたらと思います。

楽しいですよ！ 是非劇場へお越しくださいー！

ティム／黒沢ともよ

19世紀のイギリスに暮らす子ども。ウェルソンに勉強などを教えてもらっている。内気で口数が少ないが、純真な心の持ち主。

黒沢ともよ コメント

私にとって『映画ドラえもん』といえば『のび太と銀河ぎんが超特急エクスプレス』でした。憧れに満ちた世界観に胸を躍らせ、シニカルなユーモアに触れ、たくさんの刺激を受けた、今でも大好きな作品です。今回、初めて参加する『映画ドラえもん』も機関車をモチーフにしていることに、不思議な縁を感じています。かつて私が受け取ったように、今作も次の世代へと想いをつなぐバトンになる。そう信じています。皆さまもぜひ、劇場でこの冒険をお楽しみください！

リリー／悠木 碧

19世紀のイギリスに暮らす子ども。ウェルソンに勉強などを教えてもらっている。快活で少しおてんば。ティムのことを気にかけている。

悠木 碧 コメント

長年たくさんの方に愛されてきたドラえもんの世界に参加できることを、とても嬉しく思います！ 今回私が演じさせて頂いたリリーは、ちょっぴりツンケンしたところもありますが、実はとっても面倒見のいい女の子です。今作の舞台となる、ワクワクするスチームパンクの世界で、のび太たちと彼らがどんな体験をするのか！ ぜひ劇場で、一緒に時を超えた冒険を楽しんでください！

ダグ／小野賢章

19世紀のイギリスに暮らす子ども。ウェルソンに勉強などを教えてもらっている。力自慢で、食いしん坊。

小野賢章 コメント

まさか自分がドラえもんに出演させてもらえる日が来るとは！！！

子供の頃、夢中になって観ていた作品に出られる事、とても光栄に思います。今回のお話はタイムマシンに乗って過去のロンドンに行くところからお話が始まるのですが、そこで出会ったのび太くん達のような4人組。

僕が演じるのは、その中でも腕っぷしに自信がある男の子。

のび太くんたちと彼らが出会ってどんな物語になっていくのか、ぜひ映画館で楽しんでいただけたらと思います！

うれしー！！！

ニック／藤谷理子

19世紀のイギリスに暮らす子ども。ウェルソンに勉強などを教えてもらっている。いたずらが大好き。

藤谷理子 コメント

はじめまして。ニックを演じました、ヨーロッパ企画の藤谷理子です。

ドラえもんの世界にお邪魔できる…ポケットもないのにそんな夢が叶うなんて思ってもいませんでした。こんなに嬉しく、ワクワクすることはありません。

私が演じるニックは、19世紀のロンドンで仲間たちとたくましく生きる男の子です。私は普段、劇団で演劇をしているので、仲間がいることの心強さはよく分かります。仲間がいれば、時代や時間を飛び越えたって、なんでもできるはず！ ぜひ、大切な人と一緒にご覧ください。

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