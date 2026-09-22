秋になると、なぜか各社一斉にたまごを月に見立て始める。そして気づけば、バーガーチェーンがこぞって「月見」メニューを投下しだしている。たまごなんて毎日食べてる人も多いだろうけど、こういうのは気分を盛り上げることが大事ですから。

はい、というわけで今年もやります。秋の風物詩、「月見バーガー食べ比べ」。今回用意したのは、マクドナルド、モスバーガー、ケンタッキーの新作メニュー、そしてSNSでも大バズりしていたウェンディーズの「NY月見もっちバーガー」を一斉比較！ いざ参らん！

(1)マクドナルド「炙り牛すき焼き風月見」

まずは月見バーガーの生みの親であるマクドナルドから。今年で「月見バーガー」は35周年。そんな節目で登場した新作が「炙り牛すき焼き風月見」だ。

ビーフパティ、たまご、ベーコン、そして牛すき焼きフィリング。メンバー的にはめちゃくちゃすき焼きっぽいな。ベーコンだけちょっと例外かもしれないけど、このメンツにすき焼き系の味つけは絶対に合うでしょ！

ということで、さっそく……ガブッ。

いやいやいや……ちょ待……ああ〜、もう！ ウマぁぁぁいッ！ ウマすぎるッ！ くぅぅぅ、さすが月見バーガーの開発者！ めちゃくちゃまとまりがいい！ すっげぇ仕上がってる！

最初に感じるのは、やっぱり甘辛いすき焼きの味。そこへ炙ったような香ばしさが加わっていて、かなりわかりやすくすき焼き風になっている。そして、ここにたまご。合わないわけがないッ！ すき焼きにたまごを付けて食べるのと同じ感覚で、甘辛い牛肉とたまごがいい具合に馴染んでいる……！

さらにスモーキーなベーコンも入るので、味は結構しっかりめ。むしろ、めちゃジャンクだ！ ふわもち食感のバンズも実にいい仕事をしている。まさに原点にして王者。マクドナルド、強ぇぇぇッ!!

(2)モスバーガー「月見フォカッチャ ～黄金チーズソース～」

続いてはモスバーガー。モスの月見といえば、すっかりおなじみになった「月見フォカッチャ」。今年で5年目を迎えるらしい。去年まではバーベキューソースだったが、今回は「黄金チーズソース」にリニューアルされたようだ。黄金チーズソース……なにそれ、めっちゃいい響きやん……。

フォカッチャをパカッと開けてみると……

こんな感じ。相変わらず、馬蹄型のソーセージがデカい！ これに加え、半熟風たまご、黄金色のチーズソース、キャベツ、オニオンといった具合である。

それではさっそくひと口……パリッ。

……えッ!!!! 激ウマッッッ!!!! う、う、ウソでしょ？ めっっっちゃウマいんですけど!?

まずソーセージの存在感が最強。噛んだ瞬間にパリッとした食感があり、中から肉汁がじゅわ〜っと溢れてくる。ソーセージならではの香ばしい薫香も相まって、かなり肉々しい！

そ・し・て！ この黄金チーズソースよ！ これがマジで濃厚ォォォ！ パルメザンチーズなどを使っているとのことで、しっかりチーズのコクが感じられる。ブラックペッパーも効いているので、ただまろやかなだけではなく、ピリッとした刺激が味全体を引き締める。

そして、半熟風たまご。これね、味の方向性としてはカルボナーラです。半熟風たまご＆黄金チーズソース＆ブラックペッパーはカルボナーラなのよ。こんなの、ウマくないわけがないじゃない！

キャベツやオニオンのシャキシャキ感もあるので、濃厚な味わいでも意外と食べ進めやすい。もちもちしたフォカッチャも最高……！

##(3)ケンタッキー「とろ～り月見和風カツバーガーこぼれタルタル」

お次はケンタッキー。今年の新作「とろ～り月見和風カツバーガーこぼれタルタル」。今年は、たまごの具材感や風味にこだわったタルタルソースを昨年の1.5倍に増量しているという。ほ〜ん。だから「こぼれタルタル」なのか。

試しにバンズを開けてみると……

タルタルがドーーーンッ！ たしかに多い。名前に偽りなし。では、いただきます！

……ああ〜、ウマぁぁぁ……。無理。勝敗なんてつけられない。これは濃くてウマいぞ〜〜〜！ レベル高い！

甘辛いタレをまとった和風チキンカツがジューシーで、そこにこぼれタルタルの酸味とコクがドカン！と入ってくる。甘辛タレ＆タルタルの甘じょっぱい感じとミルキーな感じ、たまらなくウマい！ 衣の薄さとかサクサク感も絶妙！ さすがケンタッキー、揚げ物のトッププロだわ。

目玉焼き風オムレツもとろとろでめちゃくちゃウマい！……あっ、今気づいたけど、ケンタッキーはチキン＆たまごの親子バーガースタイルでもあるのか。そりゃ合うわけだわ。う〜ん、マジでどれもウマくていよいよ困るぞ……。

##(4)ウェンディーズ「NY月見もっちバーガー」

最後はウェンディーズ。今回の4品のなかで、もっとも異色なのがこちらの「NY月見もっちバーガー」だ。SNSでめっちゃバズったらしい。

中身はビーフ100％パティ、ふわふわのたまご、カリカリのベーコン、そして揚げもち。……もち。ニューヨークで、もち。なんとも珍しい組み合わせだが、こういう大胆な発想、個人的には大っ好きです！

それでは、いただきます！ もちっ……びよ〜ん……

うぉぉぉ……。ウェンディーズらしい力強く肉肉しいパティに、香ばしいベーコンの塩気がベストマッチ！ そこにまろやかなたまごのコクが加わり、ウマい！ ……ここまでは普通に「うまい月見バーガー」なのだが……もち。もち。途中から餅が完全主役に躍り出てくるのよ。……なっ、なんなんだ、これ？

濃厚でコクのあるソースには爽やかな酸味もあり、肉やベーコンの味をうまくまとめている。……のだけど、最後は餅。餅が全部持って行く。ウマいんだけど、パティもたまごもバンズもソースも途中で消え、餅だけが最後まで「あっ、どうもでーす」みたいな感じで残り続ける。これは……どう考えればいいんだ？ バーガーとしての一体感という意味では……う〜ん。ま、ウマいからなんでもいっか！

というわけで、以上、全4品を食べ比べてみた。さて、今年はどれが一番だったのかというと……。

……。

…………。

………………いや、無理だ。やっぱり決められない。

そもそも方向性が違いすぎるからね。……いや、本当に甲乙つけがたいのよ、これが。全部ウマいので、結局、その日の気分で選ぶのがベスト！ というわけで、今年も結論は「月見戦争、全員優勝」。各社さん、今年もありがとう〜！