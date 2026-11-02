丸亀製麺は11月1日から11月30日まで、創業26周年を記念した「創業感謝祭」を開催する。期間中は、看板商品「釜揚げうどん」を通常価格の半額で提供する「釜揚げうどんの日」を月3回実施するほか、公式アプリ限定クーポンの配信や、オリジナルグッズが当たるプレゼントキャンペーンなど、3つのお得な企画を展開する。

創業感謝祭

11月1日・11日・21日に「釜揚げうどんの日」を開催

毎月1日に実施している「釜揚げうどんの日」。11月は通常の1日に加え、11日と創業日の21日にも開催し、計3回にわたって「釜揚げうどん」を通常価格の半額で提供する。

丸亀製麺の看板商品「釜揚げうどん」は、注文を受けてから茹で釜より直接すくい上げ、桶に盛り付けて提供する一杯。口に入れた瞬間のふわっとしたやわらかさと、もちもちとした食感が特徴だ。表面の毛羽立ちに香り高いだしがよく絡み、すするたびに小麦の香りが広がるという。

釜揚げうどんの日

【実施概要】

実施日:11月1日、11日、21日

内容:「釜揚げうどん」を通常価格の半額で提供



公式アプリ限定クーポンを配信

11月は、丸亀製麺公式アプリ限定の「創業感謝祭特別クーポン」も配信する。期間限定商品や好きなうどん、天ぷらなどを対象に、さまざまなクーポンを順次用意する。

11月2日から10日までは、「肉辛まぜうどん」と「濃厚味噌だしうどん」がそれぞれ30円引きになるほか、「親子丼」と好きな天ぷらがそれぞれ30円引きになるクーポンを配信する。

肉辛まぜうどん

濃厚味噌だしうどん

親子丼

11月12日から20日までは、好きなうどんと天ぷらがそれぞれ50円引きになるクーポンを配信。11月22日から23日までは、好きなうどんが30円引きになるクーポンを用意する。

天ぷら

さらに、11月25日から30日までのクーポン内容は近日公開予定となっている。

近日公開

【クーポン配信内容】

・11月2日～10日:「肉辛まぜうどん」30円引き

・11月2日～10日:「濃厚味噌だしうどん」30円引き

・11月2日～10日:「親子丼」30円引き

・11月2日～10日:好きな天ぷら30円引き

・11月12日～20日:好きなうどん・天ぷらがそれぞれ50円引き

・11月22日～23日:好きなうどん30円引き

・11月25日～30日:内容は近日公開



創業日限定でオリジナルグッズが当たるキャンペーン

創業日の11月21日には、丸亀製麺公式Xで「Xプレゼントキャンペーン」を実施する。

参加方法は、丸亀製麺公式Xをフォローし、「#丸亀製麺の誕生日を一緒に祝おう」を付けて、丸亀製麺との今年の思い出を引用ポストするというもの。応募者の中から抽選で26名に、創業感謝祭オリジナルの「釜揚げうどん桶」と「目印チャーム」のセットをプレゼントする。

公式ファンコミュニティの3周年記念企画も

丸亀製麺の公式ファンコミュニティ「Mochi-Mochiクラブ」も、11月21日に3周年を迎える。これを記念して、会員限定のオリジナルノベルティが当たるプレゼント企画を実施する。応募するには、11月1日から21日までの期間中に公開される全5本の「Mochi-Mochiブログ」にそれぞれ1文字ずつ隠された「特別な文字」を集め、完成した合言葉を応募フォームから送信する必要がある。会員登録は無料で、これから新たに入会する人も応募できる。