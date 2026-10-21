丸亀製麺は10月27日から、全国の店舗で期間限定商品「濃厚味噌だしうどん」を発売する。八丁味噌と白味噌に鶏白湯の旨みを重ねた濃厚な味噌だしに、店内で焼き上げた甘辛い豚肉と山盛りの野菜を合わせた一杯。10月6日から販売中の「肉辛まぜうどん」も引き続き展開する。

濃厚味噌だしうどん

「濃厚味噌だしうどん」は豚肉と野菜を山盛りに

「濃厚味噌だしうどん」(並890円、大1,080円、得1,270円)は、ほのかな渋みとコクが特長の八丁味噌に、まろやかな甘さの白味噌と鶏白湯の旨みを重ねた一杯。りんご果汁や三温糖を使った特製醤油だれを絡めて店内で焼き上げた豚肉に、キャベツ、もやし、コーン、ほうれんそうを合わせている。

うどんには、濃厚な味噌だしがよく絡むよう、茹で上がった麺を釜から直接すくい上げる「釜抜き麺」を使用。もちもちとした食感も楽しめる。

無料の薬味は、香七味、おろししょうが、天かす、すりごまを用意。柑橘の香りや辛み、香ばしさ、食感などを加え、好みに合わせて味わいを変えられる。有料トッピングのとろろや温泉玉子を加えるアレンジもおすすめだという。

濃厚味噌だしうどん 並890円、大1,080円、得1,270円

ニンニクのパンチが楽しめる「肉辛まぜうどん」も販売中

丸亀製麺では、新作の「濃厚味噌だしうどん」に加え、10月6日から販売している「肉辛まぜうどん」(並890円、大1,080円、得1,270円)も引き続き展開する。

濃厚な味噌だしのコク深い旨みを楽しみたいときは「濃厚味噌だしうどん」、生ニラや生ニンニクによるパンチのある味わいを楽しみたいときは「肉辛まぜうどん」と、好みに合わせて選べる。