群馬県千代田町で、11月14日・15日に「第45回千代田町文化祭＆キッズフェスティバル」が開催される。地域住民による作品展示や芸能発表に加え、子ども向けのスポーツチャンバラ、陶芸などのワークショップ、キッチンカーの出店などが予定されている。入場は無料。

「千代田町文化祭＆キッズフェスティバル」は、町文化協会の加盟団体などが日頃の活動成果を披露するイベント。会場はコスメ・ニスト千代田町プラザ（群馬県邑楽郡千代田町赤岩1701-1）で、今年で45回目を迎える。

11月14日・15日の両日は、絵画や書道、写真などの作品展示と茶会を開催。15日には芸能発表会が行われ、舞踊や合唱、ダンス、器楽演奏などが披露される。

子ども向けスポーツチャンバラや陶芸などの体験企画も

14日のキッズフェスティバルでは、特別企画「あつまれキッズ！ スポーツチャンバラ」を実施する。スポーツチャンバラ用の小太刀を使い、基本的な動きから1対1の対戦、2チームに分かれて戦う合戦まで体験できる。対象は小学生で、1～3年生が11時～12時、4～6年生が13時30分～14時30分の2回開催（参加受付は終了済み）。

14日には多彩なワークショップも開催される。電動ろくろを使った茶碗作り（参加費200円）、生花のミニアレンジ（500円）、小物入れ作り（300円）のほか、ミニチュア竹灯籠の製作や折り紙で千代田町のキャラクター「みどりちゃん」を作る無料体験も予定されている。

キッチンカーも登場、吹奏楽やダンスなどのステージ発表も

会場には両日とも10時から15時までキッチンカーが出店。14日はタコスや沖縄タコライス、豆乳ワッフルなど、15日はたい焼きやケバブ、フライドポテトなどが販売される予定だ。アクセサリーやミニチュア雑貨などの販売・制作体験も行われる。出店状況は天候などによって変更される場合がある。

ステージ企画では、14日に千代田中学校吹奏楽部によるスペシャルステージを開催。15日の芸能発表会では、地域の団体や子どもたちが舞踊、ダンス、合唱などを披露する。

会場内では小学生以下の子どもを対象としたスタンプラリーも予定され、先着150人にお菓子などのプレゼントが用意される。

千代田町文化協会及び町教育委員会は、「展示では、19の団体及び管内小・中学校及びこども園の作品展示のほか、団体によるワークショップ、お茶会、キッチンカーやハンドメイドショップの出店、キッズフェスティバル企画としてスポーツチャンバラの開催（要予約）や千代田中学校吹奏楽部の演奏もございます。また、15日に行う芸能発表では、27の団体が日頃磨いた練習の成果を発表します。舞踊・八木節・器楽などのほか、LIVEで行う書道パフォーマンス作品制作は、小学生から高校生までが力を込めて作り上げます。賑やかな2日間となりますので、ぜひ会場にお越しください。」と紹介している。

作品展示は14日が9時～18時、15日が9時～16時。ワークショップやステージ発表などは企画ごとに開催時間が異なる。詳細や申し込み方法は千代田町公式サイトで確認できる。