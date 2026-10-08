群馬県千代田町の赤岩山 光恩寺で、インド文化と食を楽しめる「千代田町インドフェスタ in 光恩寺 2026」が2026年10月25日と28日に開催される。

メインフェスとなる25日には、銀座デリーをはじめとするカレー・スパイス料理店が集まるほか、インドの伝統舞踊や音楽、文化体験などを実施する。入場は無料。

「千代田町インドフェスタ in 光恩寺 2026」開催案内

「千代田町インドフェスタ in 光恩寺 2026」は、千代田町インドフェスタ実行委員会が主催するイベント。10月25日のメインフェスと、28日の「秋季不動尊大祭」に合わせたミニフェスの2日間で開催される。後援は群馬県、千代田町、インド大使館、上毛新聞社、群馬テレビ、FM GUNMA。

銀座デリーなどカレー・スパイス料理店が出店

10月25日のメインフェスでは、東京・銀座の「銀座デリー」、神保町の「洋食膳海カレー TAKEUCHI」、神宮前の「ヘンドリクス」、世田谷の「beeteat」をはじめ、関東各地のカレー・スパイス料理店が集い、カレーを販売する。

このほか埼玉県越谷市の「spice curry mokuromi」、埼玉県小川町の「ビリヤニ専門店 強い女」、栃木県鹿沼市の「月とスパイス」、群馬県高崎市の「SANGAM」なども参加。会場ではカレーやビリヤニ、南インド料理などが提供される予定だ。

食だけでなく、インド文化に触れられるプログラムも用意する。ステージでは富安カナメ氏によるインド舞踊や、南インドの伝統打楽器「ムリダンガム」の演奏などを予定。境内にはゾウの大型パペットなども登場する。

このほか、サリーの着付け、メヘンディ、インド伝統楽器の体験、アーユルヴェーダなどのブースを展開。インド雑貨やアパレル、スパイスなどの販売も行う。

10月28日は秋季不動尊大祭とミニフェス

会場となる赤岩山 光恩寺では、10月28日に寺院の伝統行事「秋季不動尊大祭」を開催。同日にミニフェスも行い、「イエロームング」「カーリーテーブル」「キムランカ食堂」「空とぶスパイス」がカレーを提供する予定となっている。

開催時間は、25日のメインフェス、28日のミニフェスともに10時～16時30分。入場料は無料。会場は赤岩山 光恩寺（群馬県邑楽郡千代田町赤岩1041）で、無料駐車場も用意される。

「千代田町インドフェスタ」の担当者は、イベントの開催について次のようにコメントしている。