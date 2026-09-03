群馬県千代田町は、2026年9月6日に「第35回千代田町レガッタ」を開催する。会場は利根川河川敷の瀬戸井地先で、午前8時から競技が行われる予定。

競技種目は、5人乗りの手漕ぎボート種目「ナックルフォア」による200メートルレース。中学生の部、一般男女の部、一般混成の部の3部門が設けられている。なお、中学生の部はタイムトライアル形式で実施される。

主催は千代田町スポーツ協会および千代田町教育委員会。利根川中流域に沿った千代田町のロケーションを活かし、地域住民やボート競技未経験者も参加しやすい大会として開催される。開催概要は下記の通り。

日時：2026年9月6日（日）午前8時～

場所：群馬県千代田町 利根川河川敷瀬戸井地先

種目：ナックルフォア 200m ※参加申し込み受付は終了済み

群馬県千代田町の「第35回千代田町レガッタ」担当者は、「陸上では味わえない、風を切って進む気持ちよさをぜひ体験してほしいです。町内にレースができる場所があることを多くの町民の皆さんに知ってもらい、利根川に親しむきっかけにしてほしいと考えています。利根川があるからこそ開催できる、千代田町ならではのイベントです。参加する皆さんはもちろん、応援する皆さんも一緒になって楽しみ、盛り上げるイベントを作りたいと思います。」と紹介している。

利根川沿いという好ロケーションを活かして開催される

レガッタとは？ チームワークが重要なローイング競技

レガッタ（Regatta。イタリア語で競争の意味）とは、ボートやヨットなどを使用し水上で行われるのレース競技の総称。一般的には複数の艇が同じコースを漕ぎ、その順位やタイムを競うスポーツイベントを指す。

今回の千代田町レガッタで行われる種目「ナックルフォア」は、漕ぎ手4人と舵手1人の計5人が乗り込む和式競争艇（手漕ぎボート）で、ボート競技の入門種目としても親しまれている。チームワークやリズムを合わせて漕ぐことが勝敗を左右するため、仲間との協力や一体感を楽しめるのが大きな魅力だ。