「新たな夢でございます」M!LKの佐野勇斗が、自身のYouTubeチャンネル『佐野勇斗だぞ』を更新。自身の新たな夢を語った。

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佐野勇斗、『トイ・ストーリー』グッズを公開　海外から取り寄せた激レアグッズも

『トイ・ストーリー5』でスマーティー・パンツの日本版声優を務めた佐野。今回は「僕の持っている全ての『トイ・ストーリー』グッズを今日は紹介していきたいと思います」と、1時間半かけて並べたという大量のコレクションを披露した。

「見てわかる通り、本当に大好きな作品だったんで、『トイ・ストーリー』が。とても嬉しく思っております」と声優を務めた喜びを語り、たくさんのおもちゃに囲まれると「たまりません! 幸せです」と笑顔を見せた。

コレクションには、日本では手に入らないため海外から取り寄せたものも。自身が声を担当したスマーティー・パンツのおもちゃも海外から取り寄せたそうで、英語版の音声を聞きながら「日本バージョンも出てほしい」と期待。「これ夢なんですよ……自分の声が(『トイ・ストーリー』のおもちゃから)聞こえてくるの夢です」と、日本版の発売を熱望した。

その後も、『トイ・ストーリー』シリーズに登場するマニアックばキャラクターのグッズ、世界に300個ほどしかないというレアアイテムなどを次々と紹介。作品の細かなシーンを振り返りながら約30分にわたってコレクションを披露していった。

また、声優出演が決まったことで贈られた思い出深い品も紹介。超特急・松尾太陽からはウッディのスニーカーをプレゼントされたそうで、佐野は「本当に今回、僕が『トイ・ストーリー』が決まって連絡くれて」と説明。松尾から「履かなくてもいいし、家に置いておくだけでもいいから。俺も好きだから何かあげたいと思って」と贈られたことを明かし、「本当に太陽くんはいい人。出会った人みんなが、『幸せになってほしい』と思う素晴らしい方」と感謝した。

さらに、声優決定時にサプライズで届いた「ようこそ『トイ・ストーリー』ファミリーへ」というメッセージ入りの品については、「開けた時の興奮は忘れられません」と回顧。「こんな嬉しい言葉ある?」と、憧れてきた作品の一員になった喜びを改めてかみ締めた。

すべてのグッズを紹介すると、「本当にもう、今この画面を見てるだけで僕は幸せです。とても幸せだ」としみじみ。これからもコレクションを増やしていくといい、「1個の夢」として「日本版の僕の声が入ったスマーティー・パンツが日本で出て、たくさんみんながゲットしてくれること」を挙げ、「新たな夢でございます」と語っていた。

この佐野の『トイ・ストーリー』愛にファンからは「グッズの量が想像以上だった」「しっかりヲタクで好き」「思った10倍トイ・ストーリーグッズあって草」「大好きなのがたくさん伝わってきた」「“本気”の熱量じゃん」といった声が寄せられていた。

【編集部MEMO】
YouTubeチャンネル『佐野勇斗だぞ』は、俳優でM!LKのメンバーとしても活動する佐野勇斗の公式チャンネル。旅行や料理、家族や友人との日常、仕事の舞台裏など飾らない素顔を届けている。

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