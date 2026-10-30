ABEMAの『声優と夜あそび 繋』で、10月24日に榎木淳弥をゲストに迎えた生放送を実施。金田朋子、川島零士、そびーが榎木の素顔に迫る質問企画や「笑わせろ選手権」を展開した。

榎木は38歳の誕生日を祝うバースデーサングラスとタスキ姿で登場。金田と川島のハイテンションな出迎えに「コネクトってこんなうるさい！？」と戸惑いつつ、にぎやかなトークを繰り広げた。

「質問で丸裸♥ 榎木淳弥の本性に迫ろう！」では、榎木が着ていた「HEARTLESS MONSTER」のTシャツが話題に。榎木を「ハートレス」とは思わないという金田は、「本当は中にものすごい優しいものが入ってるの！」と分析した。榎木は「すごいわかってるなぁ」と感心し、そびーからコネクトへの加入を誘われると「まずい……気に入られちゃった」と苦笑した。

「Mr.ハートレス 榎木淳弥を笑わせろ選手権」では、金田と川島が30秒以内に榎木を笑わせるゲームに挑戦。モノマネや変顔を披露するも榎木は笑わず、ギフトカードを獲得した。榎木は“慰謝料”として「また慰謝料もらったぞ！」と喜ぶ一方、金田は「こっちが慰謝料だよね！？」と抗議。榎木も思わず笑い声をあげた。

その後、榎木が笑わせる側に回り、金色の巨大なクッションを使ったギャグで金田を笑わせることに成功。金田はビリビリ椅子の罰ゲームを受け、スタジオは盛り上がった。金田と川島、そびーはその後も挑戦を続けたが、榎木を笑わせられず、最後は榎木が再び金田を笑わせて締めくくった。

10月19日から23日の放送では、「上半期の絆と繋がろう！」をテーマに、コネクトウィークの名場面を振り返る企画や、3人の絆を試すクイズを実施。金田が思わず涙する場面もあったという。

次回のコネクトウィークは11月9日週に開催予定。週末の生放送は11月14日22時から。11月13日の放送終了後、深夜0時からは番組公式YouTubeで『繋（コネクト）川島零士のドキドキテレフォン』を配信し、岡本信彦が登場する。

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