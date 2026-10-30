ファミリーマートは10月29日、山口県宇部市で開催されるイベント「宇部まちじゅうエヴァンゲリオン2026」と連動した企画を開始した。宇部市内の3店舗を特別仕様にラッピングするほか、イベント関連商品を順次販売する。

宇部まちじゅうエヴァンゲリオン2026

宇部市内の3店舗がエヴァ仕様に

今回の企画は、地域に愛される店舗を目指す取り組みの一環として、ファミリーマートが宇部市と連携して実施するもの。『エヴァンゲリオン』シリーズの総監督を務める庵野秀明氏の出身地であり、『シン・エヴァンゲリオン劇場版』のモデル地の一つとしても知られる宇部市で、イベントを盛り上げる。

10月29日には、ファミリーマート宇部若松町店で特別仕様のラッピング店舗の除幕式を開催。同店を皮切りに、「宇部まちエヴァ2026」のメインビジュアルをデザインしたラッピングを、宇部市内の以下3店舗で展開する。

・ファミリーマート宇部若松町店

・ファミリーマート宇部寿町店

・ファミリーマート宇部沖宇部店



ファミリーマート宇部若松町店

Tシャツやトートバッグなど関連商品も販売

10月29日からは、「宇部まちエヴァ2026」のイベント関連商品も順次販売する。Tシャツやトートバッグ、キーホルダーなど、合計約10点を用意。ラッピング店舗に加え、宇部市役所内の店舗でも取り扱う。

イベント関連商品

なお、10月29日時点では全商品の取り扱いがない場合があるほか、数量限定のため、店舗によっては取り扱いがない場合もある。商品のデザインや仕様は予告なく変更となる可能性がある。

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