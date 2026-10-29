ファミリーマートは11月3日、アイビーカンパニーが運営する紅茶ブランド「Afternoon Tea」が監修する「ファミマル レモンマートル香るハーブティー」(129円)を全国のファミリーマートで発売する。

シリーズ初のハーブティーが登場

同社は2019年から、Afternoon Tea監修のもと、スイーツやパン、飲料など多彩なコラボ商品を展開してきた。中でも、ペットボトル飲料は2021年5月の発売以来、毎年着実にファンを増やし、2025年度(2024年3月～2025年2月)には累計販売本数が1億本を突破するカテゴリーへと成長している。

近年、健康志向の高まりやリフレッシュニーズを背景に無糖茶市場が定着・拡大する中、カフェや専門店で人気の高い「ハーブ」に着目し、日常の中で手軽にティータイムを楽しんでほしいという思いから、今回、シリーズ初となるハーブティーを発売する。

レモンを思わせるような香りと、クセのないクリアな味わい

同商品には、オーストラリア産のハーブ「レモンマートル」を使用している。柑橘香の成分である「シトラール」を含んでおり 、まるでレモンを思わせるような爽やかで力強い香りが特長だ。また、ハーブ特有のクセを抑えることで、毎日飲みたくなるようなすっきりとした後味を実現した。ハーブティーになじみのない人でもゴクゴクと飲めるクリアな味わいに仕上げており、仕事の合間はもちろん、食後のお供としても心地よく楽しめる。

環境に配慮した「ファミマのエコパケ」第45弾

同商品は、環境に配慮し、使用済みペットボトルをリサイクルした再生PET樹脂100%のボトルを採用している。これにより、新たに作られる石油由来プラスチック使用量を削減し、資源の有効活用に貢献する。