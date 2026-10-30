インフロレッセンスはこのほど、英国発オーツミルクブランド「Minor Figures」の「オーガニック バリスタオーツミルク 250ml」(250円)をファミリーマート旗艦店「FAMIMA PARK AZABUDAI」(東京都港区)で世界先行発売した。

「オーガニック バリスタオーツミルク 250ml」(250円)

英国発のオーツミルクブランド「Minor Figures」

Minor Figuresは、2014年に英国・ロンドンで誕生した植物性飲料ブランド。ユーモラスなパッケージデザインや音楽・アートとのコラボレーションでも知られ、「カルチャーを発信するオーツミルクブランド」として世界的に注目を集めている。特にコーヒーとの親和性を重視して開発されており、世界中のスペシャルティコーヒーショップやカフェでバリスタに支持されている。また、社会や環境への責任ある事業運営を行う企業に与えられる国際認証「B Corp(Bコープ)」を取得し、持続可能なブランドづくりにも積極的に取り組んでいる。

Minor Figures

気軽に試せる、飲み切りサイズが登場

同ブランドはこれまで1Lサイズでの展開のみだったが、今回は世界に先駆け日本から一度に飲みきれる・使い切れる250mlサイズで登場する。

250mlの飲みきりサイズが登場

パッケージにはキャップ付きの紙容器(Tetra Prisma Aseptic)を採用しており、開封後もキャップを閉じ直せる。密封時は常温保存が可能な設計で、製造はスウェーデンで行っている。

オーガニック認証・シンプルな原材料

有機JAS認証およびEUオーガニック認証を取得している。原材料は有機オーツ麦・有機植物油脂・食塩・炭酸カリウムのみで、砂糖等の糖類、安定剤・ガム・増粘剤は使用していない。

コーヒー以外にも広がる楽しみ方

同商品は、そのまま冷やして楽しめるほか、コーヒーと合わせてカフェラテに、抹茶や紅茶と合わせて抹茶ラテやミルクティーに、インスタントコーヒーやチャイパウダーを使ったシェイクドリンク、プロテインドリンクなどにも活用できる。また、グラノーラやシリアルにかけたり、パンケーキなどのお菓子作りや料理で乳製品の代替としても使用できる。