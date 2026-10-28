ファミリーマートは10月27日、新商品「本気のチョコ生コッペパン(たっぷりチョコホイップ)」を全国の店舗で発売する。

「本気のチョコがけパン」シリーズが累計300万個突破

「本気のチョコがけパン」シリーズは、パンにチョコをかけた商品。10月20日から10月26日までの累計販売数が300万個を突破した。なかでも「本気のチョコクイニーアマン」が好調な売れ行きを見せているという。

同シリーズの発売に先立ち、同社は2026年9月18日～9月24日、月に1回以上チョコレートを購入し、半年に1回以上菓子パンを購入する全国の10～50代の男女800人を対象に、嗜好品に関する調査をインターネットで実施した。

「食品やスイーツを買う際、食感を強調した商品に惹かれて購入した経験はありますか?」との質問では、「よくある」が17.3%、「たまにある」が55.3%となり、約7割が食感に惹かれて購入した経験があると回答した。

また、「『スイーツ』や『パン』を選ぶとき、どのような食感に惹かれますか?」との質問では、「ふわっとした食感」が42.6%で最多となり、「ザクッとした食感」が40.1%で続いた。

調査結果から、食感が食品やスイーツを選ぶ際の購買動機の一つになっていることがうかがえる。同社はこうしたニーズを捉え、商品ごとに異なる食感を楽しめるシリーズを展開している。

新作「本気のチョコ生コッペパン」が登場

新商品の「本気のチョコ生コッペパン(たっぷりチョコホイップ)」(220円)は、生クリームを配合したくちどけのよい生コッペパンに、チョコホイップをたっぷりサンド。さらに、こだわりのオリジナルチョコを上からコーティングした。

本気のチョコ生コッペパン(たっぷりチョコホイップ) 220円

八木莉可子さんがハロウィンのデコレーションに挑戦

10月31日のハロウィンにちなみ、CMに出演する八木莉可子さんが「チョコがけパン×ハロウィンデコレーション」に挑戦する特別動画を公開する。

動画では、八木さんが人生で初めてハロウィンのコスプレを選ぶ様子や、新商品「本気のチョコ生コッペパン」へのデコレーションに挑戦する姿を紹介する。さまざまなお菓子を前に、見た目や組み合わせを考えながら試行錯誤し、最後には自身のアイデアを盛り込んだハロウィンらしいデコレーションを披露するという。

動画は、キャンペーン開始に合わせてファミリーマート公式YouTubeで公開する。