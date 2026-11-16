今週は、チキン南蛮と豚焼肉をトッピングしたボリューミーなお弁当や、蟹の濃厚な味わいを楽しめるクリームパスタなど、注目の商品が目白押しです!

本記事では、セブンイレブンで購入できるお弁当や麺類などの新作情報をご紹介。 今週は、チキン南蛮と豚焼肉をトッピングしたボリューミーなお弁当や、蟹の濃厚な味わいを楽しめるクリームパスタなど、注目の商品が目白押しです!

2026年11月の新商品5品まとめ(11月16日〜11月22日)

「チキン南蛮&スタミナ豚焼肉弁当」(753円)

価格 : 753円

販売地域 : 東北、関東、甲信越、北陸、東海、近畿、九州

濃厚なチキン南蛮とパンチのあるスタミナ豚焼肉を組み合わせた、食べ応えのある弁当です。

「お好み焼き&焼そば」(594円)

価格 : 594円

販売地域 : 東北、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、山梨県、静岡県

たまごや大和芋を混ぜ込んだ生地を、１枚ずつ鉄板でふっくらと焼き上げたお好み焼きです。

「ガラスープの旨み 肉あんかけチャーハン」(594円)

価格 : 594円

販売地域 : 関東、山梨県、長野県、近畿、九州

香ばしく炒めたチャーハンに、豚肉，ガラの旨みを効かせたあんを盛付けた肉あんかけチャーハンです。

「やみつき旨辛チキンロール」(378円)

価格 : 378円

販売地域 : 北海道、東北、関東、甲信越、静岡県、近畿、中国、四国、九州

ボリューム感のあるフライドチキンに唐辛子、ニンニク、胡椒が効いた特製旨辛マヨソースを合わせたロールです。

※11月18日以降順次発売

「蟹の旨み広がるトマトクリームパスタ」(645円)

価格 : 645円

販売地域 : 東北、関東、山梨県、長野県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、四国、九州

蟹の旨みが溶け込んだソースに、蟹フレークとチーズを盛り付けたトマトクリームパスタです。

※11月18日以降順次発売

まとめ

今週は、チキン南蛮と豚焼肉を組み合わせた「チキン南蛮&スタミナ豚焼肉弁当」や、フライドチキンを大胆に挟んだ「やみつき旨辛チキンロール」など、食べ応え抜群の商品が登場! さらに、お好み焼きと焼そばを一度に楽しめる「お好み焼き&焼そば」もラインナップしています。

そのほか、肉あんをたっぷりかけた「ガラスープの旨み 肉あんかけチャーハン」や、蟹の旨みが溶け込んだ「蟹の旨み広がるトマトクリームパスタ」など、さまざまな商品が発売されているので、ぜひお近くのセブンイレブンでチェックしてみてくださいね。

※画像は公式ホームページより引用