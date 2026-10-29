ファミリーマートは11月1日から、「45周年ファミペイ大感謝祭」を全国のファミリーマートで開催する。

45周年ファミペイ大感謝祭

同社は2026年9月に創立45周年を迎えた。継続して取り組んできた5つのキーワードを土台に、「いちばんチャレンジ」を合言葉として活動を進めている。今回、「いちばんちょっとおトク」「いちばんわくわく楽しい」を目指した取り組みの一環として、「いちばん」にちなんだ数字の「1」を軸に、さまざまなおトクを提供する同キャンペーンを開催する。

1日限定、111円以上の買い物で「全額タダ」のチャンス

11月11日に「ファミペイ」を提示して111円以上(税込)の買い物をすると、ファミペイゲームの挑戦権が付与される。ゲームに挑戦して当たりが出ると、買い物金額と同額相当の期間限定ファミマポイントがもらえる。さらに、ゲームに2回以上挑戦した人の中から抽選で111名に、1,000円相当の期間限定ファミマポイントを進呈する。

ゲーム挑戦権の獲得期間は2026年11月11日00:00～11月11日23:59、有効期間は2026年11月11日00:00～11月13日23:59。

111円以上の買い物で全額タダのチャンス

お茶・パン・日用品が100円引きになるクーポン配信

11月11日限定で使える、対象商品100円引きクーポンを3枚配信する。対象商品は、ファミマルのお茶・紅茶・ティー各600ml、ファミマルベーカリー各種、対象の日用品14点。

例えば、「ファミマ・ザ・メロンパン」は通常売価140円が40円となり、約71%OFFに。「にごりの旨味 緑茶 600ml」は通常売価129円が29円となり、約78%OFFで購入できる。

クーポン配信期間は2026年11月1日～11月11日、利用期間は2026年11月11日00:00～23:59。クーポンの利用は1枚につき1人1回まで。

対象商品一例

最大111万円相当の商品が当たる抽選も

11月1日～11月10日の期間中、ファミペイのホーム画面にあるバナーをタップして抽選に参加した人の中から期間中1名に111万円相当、1日1名に11万円相当のファミリーマート商品の詰め合わせボックスがあたる。

同キャンペーンへの参加には、ファミペイの会員登録(無料)が必要で、ファミペイ内に掲載されているバナーからのみ抽選に参加できる。商品の受け取りには、同アプリ内のマイページから届け先情報(住所・氏名)の登録が必要。商品は12月中旬以降、同アプリに登録された住所へ配送される。

対象商品一例