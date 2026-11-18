2026年11月の新作5品まとめ(11月17日発売予定)

本記事ではミニストップで11月17日より購入できるお弁当や麺類、おにぎりなどの新作情報をご紹介。今週は、ブラックフライデーが迫るこの時期に合わせ、“ブラック”をテーマにしたインパクトたっぷりの商品が勢ぞろい。濃厚なチョコやココアを楽しめるスイーツやパンをはじめ、スパイス香るカレーや食べ応えのあるおにぎりまで、遊び心あふれるラインナップで新商品が登場しています。

ミニストップ2026年11月の新商品まとめ

本記事ではミニストップで購入できるお弁当や麺類、ホットスナックなどの新作情報をご紹介。家でゆったり過ごしながら味わいたい手軽なメニューなど、さまざまな商品がラインナップしています。

「漆黒のスパイス★sparkカレー」(753.84円)

価格 : 753.84円

販売地域: 全国

※表示価格はお持ち帰り時に適用される軽減税率8%にて表示

※店舗、地域により取扱いのない場合があるとのこと

11種類のスパイスを入れ込み、竹炭で黒く仕上げたスパイシーな欧風カレー「漆黒のスパイス★sparkカレー」(753.84円)は、食べ応えのある豚肉の角煮をトッピングした、見た目にも インパクトのあるカレーです。

「大きなのりノリ海苔! おにぎり」(267.84円)

価格 : 267.84円

販売地域: 全国

※表示価格はお持ち帰り時に適用される軽減税率8%にて表示

※店舗、地域により取扱いのない場合があるとのこと

海苔や出汁の旨味に、マヨネーズのコクを加えた食べ応えのある「大きなのりノリ海苔! おにぎり」(267.84円)は、海苔の佃煮と白だしで炊き上げたご飯に、海苔佃煮マヨを合わせ、仕上げに海苔を巻いています。

「大きなブラックメロンパン(チョコホイップ)」(213.84円)

価格 : 213.84円

販売地域: 全国

※表示価格はお持ち帰り時に適用される軽減税率8%にて表示

※店舗、地域により取扱いのない場合があるとのこと

「大きなブラックメロンパン(チョコホイップ)」(213.84円)は、ブラックココアを配合した生地にココアメロン皮を被せ、チョコホイップをサンドしています。ブラックカラーの生地とココアの風味、チョコホイップの甘さを楽しめる、食べ応えのあるメロンパンです。

「ブラックココアサンド(クッキー&クリーム)」(235.44円)

価格 : 235.44円

販売地域: 全国

※表示価格はお持ち帰り時に適用される軽減税率8%にて表示

※店舗、地域により発売日が異なり、取扱いのない場合もあるとのこと

ブラックココアを配合した生地にクッキーとミルク風味クリームを挟んだサンドイッチ「ブラックココアサンド(クッキー&クリーム)」(235.44円)は、クッキーのサクサクとした食感が楽しめます。

「ベルギーチョコパフェを大きくしてロールケーキ乗せちゃいました! 」(645.84円)

価格 : 645.84円

販売地域: 全国

※表示価格はお持ち帰り時に適用される軽減税率8%にて表示

※店舗、地域により取扱いのない場合があるとのこと

人気のベルギーチョコパフェに、ベルギーチョコレートロールをのせた大きなパフェ「ベルギーチョコパフェを大きくしてロールケーキ乗せちゃいました! 」(645.84円)は、フルーティーさが感じられる贅沢な味わいのベルギーチョコレートを随所に使用し、苦味、酸味、甘味のバランスの良いパフェに仕上がっています。

まとめ

11月17日発売の新商品は、11種類のスパイスを使い竹炭で黒く仕上げた「スパイスカレー」や、海苔の旨みとマヨネーズのコクを合わせた「おにぎり」をはじめ、ブラックココアとチョコホイップを楽しめる大きな「メロンパン」、クッキー＆クリームをサンドした「ブラックココアサンド」、ベルギーチョコを贅沢に楽しめる大きな「チョコパフェ」など、“ブラック”にちなんだ商品がラインナップ。気になる商品があれば、ぜひ店頭でチェックしてみてはいかがでしょうか。

※画像は公式ホームページより引用