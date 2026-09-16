BMSGの8人組ダンス＆ボーカルグループ・MAZZELのFODオリジナルドキュメントバラエティ番組『MAZZEL DUO MISSION』シーズン2の第2回が、18日25時55分からフジテレビで地上波放送される。今回はKAIRYU＆RYUKIが「マジック」、RAN＆TAKUTOが「釣り」に挑戦する。

MAZZEL

『MAZZEL DUO MISSION』は、KAIRYU、NAOYA、RAN、SEITO、RYUKI、TAKUTO、HAYATO、EIKIの8人が、アーティストとしての成長を目指し、DUO(2人1組)で様々なミッションに挑戦する番組。

シーズン2では、前シーズンに続いて難易度の高い未経験のミッションに挑むだけでなく、メンバーがかねて挑戦してみたいと語っていた企画にも臨んでいる。

今回、KAIRYUとRYUKIが挑戦するのはマジック。RANとTAKUTOは釣りに挑み、普段のアーティスト活動とはひと味違う姿を見せる。

未経験のミッションを前に、それぞれの個性や意外な一面に加え、DUOならではの掛け合いも次々と飛び出す。「できるか、できないか」という結果だけではなく、挑戦する過程で垣間見える4人の素顔や、それぞれ異なるDUOの空気感も見どころとなる。

また、地上波放送終了後には、FODプレミアムで地上波未公開のスタジオ収録アフタートークを配信。メンバーや番組スタッフから、収録中に起きたエピソードの“タレコミ情報”が披露され、スタジオが笑いに包まれるという。

現在配信中の「ミッション挑戦後のアフタートーク」とあわせ、ロケの裏話も楽しむことができる。

(C)フジテレビ