星野リゾートは11月30日まで、「お酒×グルメ」をテーマとした秋の特別プログラムを、八ヶ岳、小樽、熱海、軽井沢の各施設で展開している。

「リゾナーレ八ヶ岳」(山梨県北杜市)では11月30日までの平日限定で、「究極の山梨ワインステイ」を販売中。ホテル到着後は、ワインセラーを備えた客室「ワインスイートメゾネット」にて、アペリティーヴォとして、提携ワイナリー「ドメーヌ ミエ・イケノ」の「Mie Ikeno Chardonnay PartyParty 2013」を贅沢に味わえる。リゾナーレ八ヶ岳のソムリエによるテイスティングセミナーも実施。メインダイニングでは、ワインに合わせた特別ディナーを楽しめる。

「Mie Ikeno Chardonnay PartyParty 2013」を味わう

「OMO5小樽」(北海道小樽市)は11月15日までの土・日・祝日限定で「小樽運河ワインクルージング」を開催している。専用のテーブルやクッションを設えた船上で、レトロな運河の街並みを眺めながら「オサワイナリー」の白ワインと「北海道ワイン」のオレンジワインを提供。小樽の人気寿司店「鮨処まえだ」の寿司や、特製おつまみのペアリングを堪能できる。

「リゾナーレ熱海」(静岡県熱海市)は11月30日まで、「ヒモノBar」を開催中。干物をモチーフにしたBar空間で、熱海だいだいサクラマスなどを使用した「ヒモノの包み焼き」や静岡の日本酒カクテルを提供する。今年から、七輪を埋め込んだハイテーブルを備えたバルコニー席も登場。標高170mの絶景ビーチを眺めながら、干物の名産地ならではの旬の味覚と干物の新たな魅力を楽しめる。

「BEB5軽井沢」(長野県軽井沢町)の中庭には、11月30日まで本格バー「BEB Night BAR」がオープン。本格的なバーの雰囲気がありながら、ドレスコードやルールはないため、気心の知れた仲間とカジュアルに過ごすことができる。店内では、野沢温泉の湧き水を使った「野沢温泉蒸留所」と、ノンアルコールジン「NEMA 0.00%」を提供。ジンに合わせるおつまみとして、軽井沢の名店「腸詰屋」の無添加ソーセージを用意する。