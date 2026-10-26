星野リゾートが展開する温泉旅館ブランド「界」は12月1日より、「界の温泉名刺」を全施設で提供する。

「30の温泉宿、30の温泉文化」プロジェクト第2弾

2030年の「温泉文化」ユネスコ無形文化遺産登録を目指す動きを受け、界は、始動15年を機に「30の温泉宿、30の温泉文化」プロジェクトを発足した。同プロジェクトが掲げるメッセージには、「全国30の温泉地に、30の界の温泉宿があり、30の異なる温泉文化を体験できる。」こと、多くの温泉地に展開している界だからこそ、それぞれの個性が光るご当地の温泉文化を提供したいという想いが込められている。

今回の取り組みは、同プロジェクトの一環であり、第1弾の体験プログラム「温泉文化いろは」に続く施策となる。難解になりがちな温泉分析表や泉質の特性を、直感的に捉えられるよう表現した。「肌触り」や「温まり方」といった身体感覚に基づき、日本の主要な10泉質を擬人化したキャラクターとして描いた。

10泉質を擬人化、湯の個性を直感的に捉える

10通りの泉質がもたらす「肌触り」や「温まり方」などの身体感覚をもとに、個性豊かなキャラクターをデザインした。たとえば、誰でも安心して入浴できる単純泉は、あらゆる人を受け入れるおおらかで優しいキャラクターを温かみのあるオレンジ色で表現。刺激的で仕上げの湯とされる酸性泉は力強さを、独特の香りを持つ硫黄泉は温泉を司るカリスマ的な姿で描くなど、直感的に捉えやすいモチーフを採用している。また、2種類以上の泉質特性を兼ね備える温泉(例:「界 霧島」の硫化水素を含む単純温泉)では、カード上にそれぞれのキャラクターを並べて描いた。これにより、温泉が持つ複合的な成分や効能を、どのような泉質でどんな効果があるか視覚的に理解できる。

各施設の個性が光るオリジナルのデザイン

各施設のカード裏面には、温泉分析表に基づく泉質濃度・主成分・効能などの数値情報をオノマトペで表現したり、入浴時にすぐ活用できるワンポイントアドバイスも添えたりすることで、温泉に親しみを感じられる内容に仕上げた。たとえば「界 加賀」の温泉は、肌を整えるカルシウムイオンの多さを「さらさら」、手足の先から体の芯まで温めるナトリウムイオンの働きを「ぽかぽか」と表現しており、専門知識がなくても理解しやすい構成にしている。さらに表面の背景には、加賀獅子舞や九谷焼といったご当地の文化や風土を描いており、地域ならではの魅力とキャラクターが融合したデザインを楽しめる。

集めて楽しむ新たな界の温泉巡り体験

チェックイン時に渡される温泉名刺イメージ

界の温泉名刺は、チェックイン時にスタッフの解説とともに手渡される。入浴前に泉質の特徴を把握できるため、温泉をより深く満喫できる。また、ショップで販売する専用カバーを用いれば、オリジナル手帳「界のお湯印帳」とともに各施設のお湯印や温泉名刺をまとめて持ち歩くことも可能。全国の界を巡って温泉名刺を収集することで、滞在中から旅の後まで湯の魅力を振り返ることができる、新たな温泉巡り体験を提案する。