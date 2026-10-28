星野リゾートが展開する「星のや沖縄」(沖縄県中頭郡)は12月11日から、泡盛の奥深い魅力に触れる2泊3日のプログラム「泡盛ディスカバリー」(1名45,000円)を提供する。

長い歴史を持つ泡盛の「甕(かめ)熟成」という伝統に加え、近年の酒蔵が挑む「樽熟成」の革新に着目。客室では熟成方法が異なる泡盛の飲み比べ、夕食では独創的な泡盛ペアリングを通じ、既成概念を覆し進化を続ける泡盛の最先端を提案する。期間は2026年12月11日～2027年2月28日、料金は1名45,000円(税・サービス料込、宿泊料別)。予約は公式サイトにて14日前まで受け付ける。

「泡盛インビテーション」で熟成方法の現代と未来を紐解く

熟成方法による味わいの違いを堪能する客室でのひととき

客室にて泡盛を飲み比べる「泡盛インビテーション」を用意する。沖縄の冬の夜は、ひんやりとした静謐な空気の中で、樽熟成の味わいを堪能するのに最適な季節。伝統的な甕熟成が生む、まろやかな深みと、革新的な樽熟成がもたらす美しい琥珀色の輝きや洋酒のような芳醇な香りの違いを楽しむ。泡盛の熟成方法による違いを知ることで、新しい表情を発見できるひととき。

泡盛の命である「水」の源を辿る「泡盛ジオガイド」

泡盛造りに欠かせない水が湧き出る鍾乳洞

「泡盛ジオガイド」では、泡盛の味わいの骨格を成す「水」の源流を辿る。実際に鍾乳洞へ足を運び、サンゴ礁の島・沖縄で水が豊富に湧き出ていた理由を学ぶ。その後、その清らかな水を活かして伝統を守りつつ樽熟成などの革新に挑む酒蔵「神村酒造」を訪問。自然の恵みと、未来へと繋ぐ造り手の情熱に直接触れることで、泡盛への理解を深める。

独創的な「泡盛ペアリング」で樽熟成の革新に迫る

一皿ごとに意外性溢れる組み合わせを提案

6種類の独創的な「泡盛ペアリング」を、沖縄の食材をイタリア料理の技法で昇華させる「琉球ガストロノミア ～Bellezza～」をコンセプトに掲げた夕食にて堪能する。樽熟成された泡盛は、イカ墨のコクのあるパスタと合わせることで、樽熟成特有の甘く華やかな味わいが楽しめる。さらに、「ちぶぐゎー」という意匠を凝らした酒器で提供する泡盛は、空気に触れることで時間とともに芳醇な香りが広がる。泡盛の熟成方法の違いを知り、食事を通して味わいや香りを堪能する食体験。