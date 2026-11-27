クリスマスシーズンは、忙しく働く毎日でもホリデー気分を味わいたいもの。都内で働く人も、意外と会社帰りに行けるのが「クリスマスマーケット2026 in 横浜赤レンガ」です。2010年に初開催され、17回目を迎える大人気イベントで、本場・ドイツの世界観を楽しめるのが魅力。

今回は「仕事終わりでも行ける?」ということで、入場後60分でどれだけ楽しめるかにチャレンジ。「時間が本当にないけれど、クリスマス気分は満喫したい」という人に向けて、無料エリアで楽しむ方法も記事後半でお届けします!

仕事終わりの60分で「クリスマスマーケット2026 in 横浜赤レンガ」を満喫しよう

【18:00】仕事終了。電車で会場へ!

仕事を定時に終えたら、電車で「クリスマスマーケット2026 in 横浜赤レンガ」の会場に向かいます! 最寄駅は、みなとみらい線だと「馬車道駅」「日本大通り駅」「みなとみらい駅」。JR・市営地下鉄だと、「桜木町駅」(汽車道経由)、「関内駅」となります。

【19:00】みなとみらい線「馬車道駅」到着

今回は、馬車道駅から向かいました。新宿駅や東京駅から馬車道駅までは約45～50分、馬車道駅から会場までは徒歩約6分。横浜赤レンガ倉庫は1号館と2号館があり、2号館の奥の海側に通常入場ゲートがあります。

【19:30】入場! 混雑日は優先入場チケットもアリ

「クリスマスマーケット2026 in 横浜赤レンガ」は入場にチケットが必要で、通常チケットは500円もしくは1,000円。500円のチケットは11/20～12/4、12/7～12/11、12/14～12/17、12/21～12/23の比較的空いている日に適用されるので、仕事終わりに狙うなら特におすすめです。チケットはその場で現金でも購入できますが、あらかじめネットで購入すると、時間が節約できます。

とはいえ「クリスマスマーケット2026 in 横浜赤レンガ」は毎年恒例の大人気イベントなので、入場までに時間がかかることも。特に金・土・日と12/24・25は避けたほうが無難です。時短を重視するなら、「優先入場チケット（2,000円～）」を買うのもあり!優先入場チケットを購入すると、通常チケットと異なる1号館と2号館の間にあるゲートから入場でき、駅からの距離が近いのもメリットです。

【19:30～20:00】クリスマスグルメを大満喫

入場したら、すぐにグルメを買えるヒュッテ（木の小屋）の列に並びましょう!本場ドイツから取り寄せたヒュッテが立ち並ぶ様子は、本物のクリスマスマーケットさながら。列に並びながら屋根の上にいるサンタクロースやスノーマンの飾りを眺めたり、歴史ある横浜赤レンガ倉庫の趣を楽しんだりしていると、列に並ぶ時間も短く感じます。

パソコンを入れた重いバッグを持っていても片手で食べられる

会社帰りにクリスマスマーケットに行く時のネックといえば、荷物が重たいこと。パソコンを入れたバッグは、ちょっと煩わしいものです。しかし「クリスマスマーケット2026 in 横浜赤レンガ」は、重たい荷物があっても片手で簡単に食べられるフードやドリンクが大充実。さらにテーブルもあるので、荷物を置いてゆっくり味わうこともできます。

会場内には目移りするほど魅力的なグルメが盛りだくさんですが、注目のドリンクが午後の紅茶「メリーホワイトミルクティー」。午後の紅茶は昨年から大人気のブースで、今年の「メリーホワイトミルクティー」には、＋900円で赤または青のマグカップを付けられます。

ホイップクリームがたっぷりトッピングされながらも、昨年より甘さ控えめで飲みやすくなったミルクティーは、多幸感あふれる味わい!午後の紅茶は工場でもティーポットと同じ製法で本物の茶葉から抽出しているので、茶葉の旨みも感じられますよ。

クリスマスマーケットで欠かせないのが、ドイツらしいソーセージと温かいグリューワイン。パリッと噛んだ瞬間に弾ける肉汁がたまらないソーセージは、外で食べるとおいしさが増します。そしてグリューワインの注目は「白ワイン」。日本で提供されるグリューワインは赤ワインがメジャーですが、本場・ドイツのクリスマスマーケットでは白ワインも人気なんです!りんごのように爽やかな白ワインは温めてもおいしく、シナモンとの相性も抜群。寒い日でも、身体がポカポカになります。

デザートには、ドイツのドーナツ「クラップフェン」を。ふんわり発酵させた生地を香ばしく揚げた伝統の揚げ菓子で、ここはライブキッチンとして、揚げたてのドーナツも楽しめます!

ドイツのドーナツ Krapfen「クラップフェン」各490円

丸い「クラップフェン」はシュガー、シナモン、生クリーム、ショコラクリーム、ストロベリークリーム、ピスタチオクリームの選べるフレーバー。こちらも片手で気軽に食べやすいワンハンドグルメです!ちなみにゴミ箱がちょっとわかりにくいのですが、出口付近にあるので、最後にまとめて捨てるのも時短テクです。

【20:00～20:15】自分へのご褒美にお土産をGet

一年の締めくくりとなる12月。仕事で成果を出した自分へのご褒美として、素敵なアイテムを手に入れるのもおすすめです。会場内ではキャンドルホルダーやオーナメントなど、クリスマスの温かみを感じるグッズを購入できます。

スノードーム「PERZY スノードーム」2,500円～、marcs STORE「VONDELS Miffy ガラスオーナメント」6,600円

一押しはスノードームとオーナメント。「PERZY スノードーム」には、1900年創業のPERZY社の技術が詰まっています。アルプスの天然水に満たされたスノードームは、ひっくり返すと秘伝のパウダーが驚くほど長く舞い、ずっと見ていたくなります。「VONDELS Miffy ガラスオーナメント」は、オランダ発のオーナメントブランドがミッフィーとコラボレーションしたアイテム。おうちのツリーに一つ飾るだけで、心もうるおうかわいさです。marcs STOREは無料エリアのChristmas Gateで販売しています。

気軽なお土産なら、通常入場ゲート側のインフォメーションやメイン会場内フードブースなどで販売している「オリジナルマグカップ（900円）」もよい思い出になります。毎年発売されていて、今年は白と赤の2色展開。横浜赤レンガ倉庫の空を駆け抜けるサンタクロースとトナカイが描かれたマグカップは、ここならではです。

【20:15～20:30】思い出の写真を撮る

高さ約11mの巨大なクリスマスツリー

最後はパパッと、目星をつけていた場所で写真撮影を。見逃せないスポットは2つあり、1つ目は高さ約11mの巨大なクリスマスツリーです!アカエゾマツの生木に約2万球の色鮮やかなLEDが飾られていて、とても幻想的。15分ごとに約5分間の光の演出も実施されます。

2つ目はイベント広場を覆う、全長約30mの「イルミネーションルーフ」。横にはお店や赤レンガ倉庫も並んでいて、クリスマスマーケット感のにぎわいも含めた写真が撮れますよ。