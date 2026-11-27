秋は木々が美しく色づく紅葉の季節。次の休日は、紅葉狩りに出かけてみませんか? この記事では、今からでも楽しめる関西の紅葉スポットおすすめ4選を紹介します。

※記事内の写真はいずれも過去に撮影されたものです。現在の紅葉状況とは異なります

今からでも楽しめる! 関西の紅葉スポットおすすめ4選

今からでも楽しめる関西の紅葉スポットを紹介します。

嵐山(京都)

京都のなかでも高い人気を誇る紅葉スポット。秋になると木々が赤や黄色に色づき、美しい景色を楽しめます。特に「渡月橋」から眺める景色は見どころの一つ。シーズン中は多くの観光客で賑わうので、朝早くに行くのがおすすめです。

【嵐山】

京都府京都市右京区

明治の森 箕面国定公園(大阪)

83.8ヘクタールもの面積を誇る国定公園で、自然豊かな園内のあちこちで紅葉を眺めることができます。なかでも外せないスポットが、日本の滝百選にも選ばれる「箕面大滝」。落差33mの大滝と、それを囲む色鮮やかな紅葉のコントラストは絶景です。

【明治の森 箕面国定公園】

大阪府箕面市箕面公園

奇絶峡(和歌山)

会津川の上流にある奇絶峡は、大小さまざまな奇岩が点在する渓谷。秋には紅葉で彩られ、ここならではの美しい景色を楽しめます。紅葉を満喫したあとは車で30分ほどの南紀白浜に立ち寄って、温泉に癒されるのもおすすめです。

【奇絶峡】

和歌山県田辺市秋津川

神戸市立須磨離宮公園(兵庫)

皇室の別荘だった「武庫離宮」の跡地に造られた都市公園。整備された園内では、約600本のイロハモミジをはじめとした木々が美しく染まる様子を楽しめます。12月6日まで行われる紅葉のライトアップ・噴水広場のイルミネーションは、幻想的でデートにおすすめです。

【須磨離宮公園】

兵庫県神戸市須磨区東須磨1-1

紅葉狩りで素敵な思い出を作ろう!

いかがでしたか? 大切な人と楽しむ紅葉狩りは、素敵な思い出になること間違いなし! 気になるスポットがあった人は、ぜひ出かけてみてくださいね。