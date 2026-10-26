星野リゾートが展開する「リゾナーレ八ヶ岳」(山梨県北杜市)は12月4日から、冬限定ディナーコース(大人18,000円)をメインダイニング「OTTO SETTE」で提供する。

ラディッキオタルティーボのリゾット

レストランのコンセプトは、イタリア語で「ワイン(Vino)と野菜(Verdura)」を意味する「Vino e Verdura(ヴィノ エ ヴェルデューラ)」。前菜からデザートまで、全ての料理にこだわりの野菜を使ったこの地域ならではのイタリア料理を、ワインカーヴをイメージした空間で提供する。

ワインカーヴをイメージした空間

冬限定ディナーでは、イタリアで親しまれる野菜、ラディッキオタルティーボやフィノッキオなどの冬の恵みを活かしたイタリア料理を味わえる。提供期間は2026年12月4日～2027年3月18日。料金は、大人18,000円、7～11歳 8,470円、4～6歳 6,050円。ペアリングコースは9,500円～、ノンアルコールペアリングは5,500円～。宿泊者は公式サイトから、日帰り客はテーブルチェックから予約を受け付ける。

冬野菜を堪能するディナーコース

フィノッキオのスフォルマート

「フィノッキオのスフォルマート」は、爽やかな香りが特徴のフィノッキオをスフォルマート(卵を型に入れて蒸したもの)に仕立て、生ハムの旨味や香りを移したミルクフォームを合わせた。仕上げには、フィノッキオの葉の香りを抽出したオイルを加えた。フィノッキオを根元から葉先まで活かした一皿で、爽やかな味わいを楽しめる。

ラディッキオタルティーボのリゾット

「ラディッキオタルティーボのリゾット」は、イタリアの赤ワイン「アマローネ」を使用して煮詰めたリゾットに、冬に旬を迎える、上品な苦みとほんのりとした甘みが特徴のイタリア野菜「ラディッキオタルティーボ」を合わせた。リゾットの芳醇な味わいと、食感を残して炭火焼きにしたラディッキオタルティーボの香ばしさが調和する一皿。

牛肉のグリッリア きのこのグラティナート

「牛肉のグリッリア きのこのグラティナート」は、じっくりと火を通し、葡萄の枝や葉の薫香を纏わせた牛肉を香ばしく炭火で焼き上げるグリッリア(炭焼き料理)に仕上げた一品。葡萄の搾りかすを食べて育った牛肉に葡萄の薫香を合わせることで、旨味を一層引き出す。きのこのグラティナート(イタリア語で「グラタン風」)と合わせ、この地域ならではのイタリア料理が堪能できる。

牛蒡と洋梨のショコラータ

「牛蒡と洋梨のショコラータ」は、牛蒡の風味がしっかりと残るアイスクリームとエスプーマ、スパイスが香る洋梨のコンポート、食感が心地よいカカオクランブルをカカオのチュイルで包んだ。アイスクリームには牛蒡の実を、エスプーマには焼いた牛蒡の皮の風味を落とし込んだ、旬の牛蒡を存分に味わえる冬ならではの一皿。

土地のワインを知り尽くしたソムリエが提案するペアリング

500種類、2,000本のワインの中からソムリエが一皿一皿に合わせたペアリングを提案する。

ペアリングの一例として、カーボロネロ特有の苦味と煮貝の旨味が引き立つパスタには、「縄文 北杜甲州 ソーヴィニヨン・ブラン 2025」を合わせた。本ワインの爽やかな和柑橘の香りと豊かな酸味が、力強い味わいのパスタの風味をより一層引き立てる。

「カーボロネロのパスタ」×「縄文 北杜甲州 ソーヴィニヨン・ブラン 2025」ワインペアリングイメージ

ノンアルコールペアリングの一例として、カーボロネロのパスタに、白樺の樹液を使用した「バーチツリーウォーター」を合わせた。バーチツリーウォーターの微かな甘みとミントの清涼感が、カーボロネロのしっかりとした風味に爽やかな余韻をもたらす。白樺の恵みを取り入れることで、八ヶ岳の豊かな森を想起させる一杯に仕立てた。