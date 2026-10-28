ファミリーマートは11月3日、台湾料理「味仙本店」が監修した新商品全5品を中部・東海・甲信地方のファミリーマートで順次発売する。

「味仙本店」監修第4弾、全5品が登場

味仙本店は、元祖台湾ラーメンのお店として名古屋市内を中心に複数店舗を展開し、台湾料理でありながら"名古屋めし"の代表格として知られている。今回発売するのは、同店の看板商品の1つ「台湾ラーメン」など、全5品。監修企画第4弾となる今回は、新たにはるさめを使用したスープも登場する。

「味仙本店監修 台湾ラーメン」(630円)は、鶏ガラの旨みをきかせたスープに、豚肉の旨みが感じられる辛い台湾ミンチをトッピングした一品。台湾ミンチとよく絡むよう独自配合した中太のストレート麺を使用している。

「味仙本店監修 手巻 台湾ミンチ」(235円)

「味仙本店監修 手巻 台湾ミンチ」(235円)は、味仙本店ならではの「台湾ミンチ」を中具にした手巻おむすび。豚ミンチを赤唐辛子・甜麺醤・豆板醤などと炒め、唐辛子の辛味と肉の旨みを味わえる。

「味仙本店監修 台湾はるさめスープ」(450円)は、台湾ミンチとはるさめがたっぷり入り、辛さもボリュームも満足感のある仕立て。鶏ガラの旨みをきかせたスープに台湾ミンチの辛み・旨みが溶け込み、おいしさを引き立てる。

「味仙本店監修 旨辛甘酢たれ唐揚げ」(348円)は、味仙本店の「酢豚」の味わいをイメージしたお惣菜。穀物酢、三温糖、唐辛子、にんにくを混合したタレにねぎを合わせた旨辛だれが、やみつきになる味わい。

「味仙本店監修 台湾ミンチカツ」(178円)は、味仙本店の「台湾ミンチ」をミンチカツにアレンジした商品。豚肉・鶏肉のミンチに、にんにく・豆板醤・にら等の旨みと辛みをきかせた、食べごたえのある仕立て。

関連商品も全国で発売

「味仙本店監修 激辛台湾ラーメン エイリアン」(318円)

「味仙本店監修 激辛台湾ラーメン エイリアン」(318円)は、定番の「台湾ラーメン」の旨みはそのままに、突き抜ける辛さを追求した、辛さレベルMAX5仕様の超激辛カップ麺。11月3日、全国で発売する。

「味仙本店監修 汁なし台湾ラーメン」(348円)は、唐辛子の辛みと肉の旨みに、にんにくをきかせた濃厚なタレが麺にしっかり絡む、食べごたえのある一杯。11月３日、全国で発売。

「味仙本店監修 台湾ラーメン」(318円)は、唐辛子の辛みとにんにくの風味に、台湾風肉そぼろの旨みが合わさった、クセになる辛旨スープが特長の一杯。全国で発売中。

「味仙本店監修 台湾ラーメン」(321円)は、電子レンジで調理するだけで、豚挽肉のうまみが広がる本格的な辛旨台湾ラーメンを再現した冷凍食品。全国で発売中。