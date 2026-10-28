2026年10月の新作5品まとめ(10月27日発売予定)

本記事ではミニストップで10月27日より購入できるお弁当や麺類、おにぎりなどの新作情報をご紹介。今週は、茨城県産笠間栗を使用したモンブランなど、旬の味覚を楽しめるスイーツを中心に、甘いものから食べ応えのあるメニューまで、深まる秋にぴったりのラインナップで新商品が登場しています。

ミニストップ2026年10月の新商品まとめ

本記事ではミニストップで購入できるお弁当や麺類、ホットスナックなどの新作情報をご紹介。家でゆったり過ごしながら味わいたい手軽なメニューなど、さまざまな商品がラインナップしています。

「茨城県産笠間栗のモンブラン」(494.64円)

価格 : 494.64円

販売地域: 全国

※表示価格はお持ち帰り時に適用される軽減税率8%にて表示

※店舗、地域により取扱いのない場合があるとのこと

茨城県産笠間栗ペーストをケーキの土台とモンブランクリームに使用した「茨城県産笠間栗のモンブラン」(494.64円)は、1個食べても重くなりすぎず、栗本来の味や風味を堪能できる一品です。

「カラフルチョコ大福2個入」(246.24円)

価格 : 246.24円

販売地域: 全国

※表示価格はお持ち帰り時に適用される軽減税率8%にて表示

※店舗、地域により取扱いのない場合があるとのこと

ポップでカラフルな2個入の「カラフルチョコ大福2個入」(246.24円)は、大福生地でミルク風味のホイップクリームを包み、カラフルチョコレートをまわりにまぶしています。

「もっち～りドーナツ チョコ」(159.84円)

価格 : 159.84円

販売地域: 全国

※表示価格はお持ち帰り時に適用される軽減税率8%にて表示

※店舗、地域により取扱いのない場合があるとのこと

生地のもっち～り食感がやみつきになる「もっち～りドーナツ チョコ」(159.84円)は、もっちりとした生地の中に、口溶けの良いチョコレートクリームを包んで揚げています。

「たまごピザトースト」(181.44円)

価格 : 181.44円

販売地域: 全国

※表示価格はお持ち帰り時に適用される軽減税率8%にて表示

※店舗、地域により発売日が異なり、取扱いのない場合もあるとのこと

たまごフィリングを組み合わせた、ボリュームのある「たまごピザトースト」(181.44円)は、玉ねぎ入りのピザソースを塗り、ベーコンとチーズをのせて焼き上げています。

「ジャンバラヤ&ペペロンチーノ」(645.84円)

価格 : 645.84円

販売地域: 全国

※表示価格はお持ち帰り時に適用される軽減税率8%にて表示

※店舗、地域により取扱いのない場合があるとのこと

スパイスがきいたジャンバラヤと、唐辛子の辛みが感じられるペペロンチーノを組み合わせた「ジャンバラヤ&ペペロンチーノ」(645.84円)は、ジャンバラヤの上にはパリッとした食感のソーセージをのせて、ホットチリソースをかけています。

まとめ

10月27日発売の新商品は、秋の味覚を楽しめる「茨城県産笠間栗のモンブラン」や、彩りも楽しい「カラフルチョコ大福」、やみつき食感の「チョコドーナツ」などのスイーツをはじめ、一度に２品楽しめる「ジャンバラヤ＆ペペロンチーノ」のお弁当、「たまごピザトースト」など食べ応えのある商品もラインナップ。気になる商品があれば、ぜひ店頭でチェックしてみてはいかがでしょうか。

※画像は公式ホームページより引用