セブン‐イレブンでは10月28日から「ラーメンフェア」を開催中。「中華蕎麦とみ田」「飯田商店」といった人気ラーメン店とのコラボ商品に加え、「ラーメンWalker」が監修した新作ラーメンが合計4種発売されました。そのすべてを実食!レポートします。

さすがの一言!「飯田商店監修 飯田将太のチャーシュー麺」

まずは、「飯田商店監修 飯田将太のチャーシュー麺」です。店主の飯田さんはコラボでもかなり厳しくご自身のこだわりを監修されると聞いたことがありますので、個人的にも「美味しいはず」と期待していました。

飯田商店監修 飯田将太のチャーシュー麺 699.84円

まず驚いたのは、ラーメンなのに脂質9.4gという衝撃。ラーメン大好きだけどダイエット的に気になる方はこの商品なら罪悪感なく完食できます◎

レンジで加熱しました。トッピングで気になったのはネギ。このネギ見栄えにも味にもいい仕事しているんです。「なんとなく彩り担当のネギ」ではなく、ちゃんと風味や食感、存在感としても意義のあるネギでした!

ネギがいい仕事している

まんまるくデカいチャーシューはやわらかくほどけるような食感!お店クオリティです。

麺はぷるもち食感で、スープとよく絡む食べ応えがありました。

一番感動したのはやっぱりスープでした。飯田商店の代名詞ともいえる、澄み切ったしょうゆスープは飯田さんのこだわりと技術が詰め込まれた感じがしました。麺との相性も良く「計算しつくされている!」と最後まで飲み切りたくなります。このスープだけ500㎖ペットボトルで販売してほしいくらい!

飯田商店の真骨頂のスープも見事

「中華蕎麦とみ田監修 炒め野菜盛りつけ麺」は香ばしい野菜たっぷりで食べ応え◎

続いては「中華蕎麦とみ田監修 炒め野菜盛りつけ麺」です。

中華蕎麦とみ田監修 炒め野菜盛りつけ麺 753.84円

とみ田といえば、過去に何度もセブン-イレブンとのコラボ商品を販売しています。しかし豚骨&魚介系が多かった印象です。今回はちょっと味わいが異なります。

いつもと異なる味わいのつけ麺

まずつけ汁は甘酢仕立ての醤油つけ汁を使用。甘×すっぱい味わいが新しく、驚きました!初めての感覚です。

甘酢仕立ての醤油つけ汁

さらに麺には香ばしく炒められた野菜をたっぷりトッピング!かなりの食べ応えです。これまでのとみ田ファンにも、初めてとみ田デビューする方にも斬新な美味しさとなる一品でした!

野菜がたっぷり楽しめて斬新な一品

「ラーメンWalker監修 春木屋の皿中華そば」は油そばとラーメンのいいとこどり!

続いては「ラーメンWalker監修 春木屋の皿中華そば」です。老舗ラーメン店春木屋の「皿中華そば」をラーメンWalkerが監修し完成させたのだそう。

ラーメンWalker監修 春木屋の皿中華そば 645.84円

レンジ加熱後、別添えのコショウをかけて完成です!

底のほうに煮干し&醤油の旨みが効いた濃いめスープがあるので、しっかり麺と混ぜて食べます!トッピングされた、香ばしいお肉も美味しい◎

しっかり混ぜて食べるのがポイント

中太ちぢれ麺をよく見ると千切り生姜がたっぷり入っていて、これがさっぱり楽しめる味のアクセントになっています。油そばの要素であるこってり感も楽しめつつ、だけど食後は妙にさわやか……まさに中華そばとラーメンのいいとこどりな一皿でした!

「ラーメンWalker監修 博多豚骨×札幌味噌ラーメン」で博多豚骨も札幌味噌ラーメンも同時に味わえる!?

最後は「ラーメンWalker監修 博多豚骨×札幌味噌ラーメン」です。これは名店コラボではないのですが、ラーメンWalker監修商品で人気のご当地ラーメン「博多豚骨」と「札幌味噌」をまさかの合体させたラーメン!

ラーメンWalker監修 博多豚骨×札幌味噌ラーメン 626.40円

レンジ加熱したところ、豚骨のような味噌のような美味しさの相乗効果を感じる香りがただよいます。

そう、この商品は左半分のトッピングが豚骨ラーメン。

左半分だけ見ると豚骨ラーメン

右半分のトッピングが札幌味噌ラーメンの商品なのです。

右半分だけ見ると札幌味噌ラーメン

それでは麺とスープはどうか? これらは半々になっているわけではありません。スープは豚骨と味噌のどちらの味も感じる濃厚仕立て。どちらの要素もあって混乱するのですが、ただめちゃめちゃ美味しいです。

豚骨と味噌どちらの要素も感じる

麺は博多豚骨の細麺で、スープにしっかり絡んで堪能できます。豚骨&味噌の両方の要素が楽しめるのは単純に嬉しいし、オトク感が半端ないです!! 両方の要素があるのに中途半端にならずにちゃんと美味しくなっていることに感動しました。

麺は博多豚骨の細麺

セブン-イレブンの「ラーメンフェア」4商品、気になるものはありましたか? 食べたい!と思ったらなくなる前に早めにチェックしてみてくださいね。