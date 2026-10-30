新鮮な魚介に海鮮丼、ご当地土産……ここまではよくある港町の観光市場らしい。ところが、宮城県気仙沼市の「海の市」には、マイナス20℃の「氷の水族館」や、日本唯一という「シャークミュージアム」まである。

  • 気仙沼 海の市の外観

    気仙沼市魚市場に隣接する気仙沼「海の市」。館内には魚介を扱う店舗や飲食店、展示施設などがそろう

市場や飲食店に加え、気仙沼ならではの展示施設までそろう気仙沼「海の市」は、思わず足を延ばしたくなるスポットだ。食べて、買って、見て楽しめる、その魅力を巡ってみた。

メカジキ、マンボウなど「気仙沼ならでは」の食材がたくさん

  • 気仙沼 海の市1階の吹き抜けスペースと休憩用の座席

    施設内1階の吹き抜け部分。多くの人々が座席でくつろいでいる

気仙沼「海の市」は気仙沼市魚市場に隣接しており、真っ赤な外壁と、気仙沼湾の波間のような屋根デザインが目印だ。広々した施設内には気仙沼漁港から直送された魚介類を中心に、生鮮・加工食品のショップが並ぶ。とりわけ『阿部長商店』『濱喜』などでは、水揚げされたばかりの産直魚介を氷とともに大きなケースでディスプレイしており、まさに漁師町という力強さだ。

  • 気仙沼 海の市にある阿部長商店の店舗

    気仙沼を代表する水産会社『阿部長商店』の店舗。三陸の旬の魚介、土産菓子や加工品を購入できる

  • 阿部長商店の店頭に置かれた気仙沼産メカジキのパネル

    店内ではメカジキの商品も多数扱われている

サクや冷凍の形で店舗に並ぶ食材のなかには、おいしいと評判のメカジキのハーモニカ(背びれの付け根にある希少部位)をはじめ、マンボウやショッコ（ブリの幼魚)、まぐろの卵や心臓など、他地域では滅多にお目にかかれない食材も多い。これらを魚市場そのままの感覚で選んで購入できるほか、全国発送にも対応している。
※希少部位のため、仕入れ状況により取扱商品が予告なく変更となる場合あり

  • 氷を入れたケースに並ぶ気仙沼産の魚介

    氷入りケースに漬けられた鮮魚がいかにも漁港テイスト

  • 冷凍ケースで販売されるまぐろの卵とまぐろの心臓

    まぐろの卵＆心臓。調理したらどのような味なのか興味深い

フカヒレやホヤなど気仙沼産食材を使った加工食品も豊富。自宅で食べる以外に、贈答品に向いたものもそろっているので、気仙沼観光の思い出を持ち帰る際に便利だ。気仙沼市の観光PRキャラクター「海の子ホヤぼーや」を扱ったキャラクターショップもあり、何と『海の子神社』の鳥居まであるので、ファンならぜひとも参拝しておこう。

  • 気仙沼 海の市にある横田屋本店の店舗

    海苔、ホヤの塩辛、うになど加工食品を主に扱う『横田家本店』。海産珍味と地元の土産品も取りそろえている

  • ホヤぼーやショップに設けられた海の子神社の鳥居

    ホヤぼーやショップに併設の『海の子神社』。オレンジ色の鳥居が目印

新鮮な魚介を使った「回転寿司」も人気

  • 気仙沼 海の市2階にある気仙沼いちば寿司の外観

    2階にある『気仙沼いちば寿司』。正午過ぎになると入店の順番待ちができる

気仙沼「海の市」の2階部分にある『気仙沼いちば寿司』ではカツオ、メカジキ、サメなど、地元漁師自慢の新鮮素材を回転寿司として提供。気仙沼の誇る新鮮な海の幸を、メニューによっては1皿あたり300円未満で手軽に味わえる。

  • 気仙沼いちば寿司で提供されるメカジキやカツオなどの寿司とふかひれスープ

    筆者が注文した寿司＋α。手前は左からメカジキ握り・モウカザメ炙り・メカジキ中落ち軍艦、奥はカツオの握りとたたき、ふかひれスープ

飲食店は1階にもあり、三陸産・気仙沼特産の魚介類を使った魚屋直営レストラン『リアスキッチン』、遠洋かつお・まぐろ漁の業者組合が営む『北かつまぐろ屋』なども人気だ。午後になると大勢の客で順番待ちとなる。

  • 気仙沼 海の市のリアスキッチンDELIの店舗

    『リアスキッチンDELI』は、気仙沼の食材を使ったテイクアウトメニューも提供している

そうした中で『リアスキッチンDELI』では、「ふかひれ海鮮まん」「シャークナゲット」など、気仙沼の食材をファストフードとしてテイクアウト可能。隣接のフードコート部分で食べられるので、他店に行列ができている時にはありがたい存在だ。

市の漁業に関する「サメ」と「氷」のミュージアム

気仙沼「海の市」の魅力は飲食や小売だけではない。気仙沼の自然環境と漁業に関わる展示施設が2つもあり、ランチやショッピングと組み合わせれば半日楽しめるのだ。

  • シャークミュージアムの外観。サメのシルエットが描かれている

    『シャークミュージアム』外観。サメの種類ごとの大きさを示したシルエットで飾られている

一つ目は、気仙沼の漁業と関わりが深い「サメ」を紹介する、日本唯一のサメ専門博物館『シャークミュージアム』だ。サメ漁やサメの利活用、サメの生態やサメトリビアを幅広く展示・紹介し、中にはウバザメ(体長8m)の実物大模型、メガロドン(現在は絶滅した巨大サメ)の歯、ホホジロザメの模型などもあって大迫力である。

  • シャークミュージアムに展示されたホホジロザメの大型模型

    ホホジロザメは大迫力! 映画『ジョーズ』などの影響で獰猛な生き物と思われがちだが、実は神経質で臆病な性格なのだとか

  • シャークミュージアムにあるサメのクイズ形式の展示

    子どもも楽しみながら学べる、クイズ形式の展示も

  • シャークミュージアムに展示されたウバザメの大型模型

    ウバザメは巨大な鼻のような先端部がインパクト大!

沖縄県の人気観光スポット『沖縄美ら海(ちゅらうみ)水族館』とも協力関係にあり、同博物館とのコラボで2024年にリニューアルされた展示も見られるほか、共同イベントも定期的に行っている。自然科学系のミュージアムが好きな人であれば、きっとハマるはずだ。

  • 氷の水族館の外観

    『氷の水族館』の入り口。冷凍庫を思わせる扉の先に、氷を使った展示空間が広がる

二つ目の『氷の水族館』では、水揚げした魚介の鮮度を保つため必要な「氷」をピックアップ。気仙沼の製氷技術を使い、マイナス20℃の室内の至るところに氷漬けの魚たちを展示している。しかもプロジェクションマッピングにより、氷の中で止まっているはずの魚たちが室内を泳ぎ回るのだ。

  • 色鮮やかにライトアップされた空間で、氷の中に魚を展示する氷の水族館

    氷に囲まれた室内が七色にライトアップされ、サイケデリックな雰囲気

  • 氷の水族館の入口に用意された白い防寒着

    防寒着はサイズ別に複数用意されている

氷壁の向こう側に入って「人間の氷漬け」のような写真を撮れるフォトスポットもあるが、入口では防寒着の無料貸出もあり、実際にマイナス20℃で氷漬けにされる心配はないので安心してほしい。両方とも面積はコンパクトながら、見応えは十分。ぜひチェックしておこう。

気仙沼の文化・観光を知りたい時に便利

  • 気仙沼市観光サービスセンターとホヤぼーやの装飾

    『気仙沼市観光サービスセンター』入口では、ホヤぼーやたちがお出迎え

気仙沼「海の市」は施設内だけでなく、気仙沼市内を観光する際の拠点としても便利だ。2階にある『気仙沼市観光サービスセンター』では市内の観光情報を発信するほか、電動自転車を含むレンタサイクルも利用可能。その上の3階にはレンタルオフィスもあるなど、気仙沼の街づくりや産業振興に深く関わっている。

  • 吹き抜け部分の壁面。東日本大震災の津波が達した高さに青いラインが引いてある

    吹き抜け部分の壁面。中央やや右上の濃い青色のラインが、東日本大震災の津波が達した高さである

また、施設内の吹き抜け部分には、2011年3月の東日本大震災による津波浸水深が残されている。担当者のお話では、施設の2階膝上まで津波が達したものの、当時の従業員や来場客は隣接する魚市場の屋上に避難して難を逃れたという。そこから様々な苦労を重ねて2014年に再開業し、後には東京2020オリンピックで聖火リレーの到着地ともなった。

気仙沼「海の市」は気仙沼漁港が再起し、今に至る地域文化・歴史の中心軸にもなっているようだ。

気仙沼「海の市」：宮城県気仙沼市魚市場前7-13／最寄駅：JR気仙沼線BRT「南気仙沼」駅から徒歩11分／10～4月 8:00〜17:00、5～9月 8:00〜17:30／1～6月不定休、7～12月無休(※詳細は施設HP内カレンダーを参照)／駐車場：普通車100台(他、魚市場駐車場も駐車可)、大型バス8台無料駐車可

デヤブロウ

デヤブロウ

東京都在住のフリーライター兼イラストレーター。長年の趣味である東京都内の散策好きが高じ、都内のグルメ・観光・住環境など地域情報記事を主に執筆するほか、人物や企業のインタビュー取材記事や生活ハウツー系記事でも活動中。「東京シティガイド検定」取得済。街歩き後の銭湯＆居酒屋巡りが大好き。

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