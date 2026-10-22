ジャルパックは、ZIPAIRチャーター直行便で行く「ラスベガス6日間」の特別ツアーを販売している。

ラスベガス (C)The LVCVA Archive

通常は日本からの直行便がないラスベガスだが、本ツアーでは、成田からのZIPAIRチャーター直行便が用意されている。利用するエコノミークラス席(Standard Seat)は、シートピッチ約79cm、座席幅約43cm。また、機内では超高速無料Wi-Fi「Starlink」を利用できる。乗り継ぎなしで、スムーズにラスベガスへアクセスできるのが特徴だ。

出発日は2027年1月5日で、宿泊は、名所巡りやイベント会場へのアクセスに便利な「ホースシュー・ラスベガス」にゆったり4連泊。モノレール駅直結で、1月6日から開催される「CES(世界最大級のテクノロジー見本市)」のメイン会場「ラスベガス・コンベンションセンター」へのアクセスも抜群となっている。

グランドキャニオン マーサーポイント 写真:Adobe Stock

また、旅程3日目にグランドキャニオン、ロウアー・アンテロープキャニオン、ホースシューベンド、レイクパウエルの4つの絶景スポットを日帰りで巡る「グランドサークル観光コース」も用意。ルート66沿いの街セリグマンにも立ち寄る。世界遺産グランドキャニオンの雄大な断崖、神秘的な光と影が織りなすロウアー・アンテロープキャニオン、迫力満点の馬蹄型渓谷ホースシューベンド、美しきレイクパウエル、そしてノスタルジックなルート66の街セリグマンまで、一生の思い出に残る圧巻の情景を満喫することができる。

ロウアーアンテロープキャニオン 写真:Adobe Stock

なお、現地に到着した瞬間から、経験豊富な現地係員が空港～ホテル間をしっかりとエスコート。さらに、日本語救急医療サポート保険が付いており、旅行中の急な病気やケガの際には、24時間・日本語対応の窓口で病院の手配・紹介などのサポートを受けられる。

ホースシューベンド 写真:Adobe Stock

出発日は2027年1月5日、成田発。ZIPAIRチャーター往復直行便のエコノミークラス席(Standard Seat)利用で、旅行代金は基本コースが58万8,900円、グランドサークル観光コースが66万8,900円(いずれも大人1名、2名1室利用時)。燃油サーチャージは不要で、空港諸税などは別途必要となる。ツアーの申込み・詳細は専用サイトから。

※画像は全てイメージ。