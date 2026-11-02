かんざしが運営するニーズツアーは10月29日、フジドリームエアラインズ(略称:FDA)、星野リゾート・トマムとの3社合同企画として、パッケージツアー「ミステリーカラーツアー」の販売を開始した。

搭乗する機体の色で体験・グッズが決まる

FDAは、1機ごとに異なるカラーをまとった全15色の機体で運航する日本で唯一の航空会社。搭乗する機体の色は選ぶことができず、その「わからなさ」こそがFDAで旅をする楽しみのひとつ。その色によって、星野リゾート トマムで体験できるウィンターアクティビティと、プレゼントされるFDAグッズの内容が変わる。「飛行機＋ホテル」を組み合わせるだけのパック旅行ではなく、出発の瞬間から到着後の滞在までがひとつの物語としてつながる、往復FDAを利用する旅行者だけの特別なツアーとなっている。

FDA

旅行設定期間は2026年12月23日出発～2027年3月27日帰着。対象路線はFDA直行便(山形・新潟・松本・静岡・福岡発 ＝ 札幌・新千歳空港着)で、宿泊先は「トマム ザ・タワー by 星野リゾート」(北海道勇払郡)となる。

特典として、FDAからは搭乗した機体のカラーによって異なるグッズをプレゼント。トマムでは、宿泊1泊につき1回、雪上で楽しめるウィンターアクティビティを体験できる。いずれも内容は現地で案内される。

また、ニーズツアーは、同ツアーの申込者限定で割引クーポンを用意。クーポンコード「HOSHINOFDA」を入力すると、1グループあたり2,000円が割引となる。枚数制限はなく、キャンペーン期間中はいつでも利用可能。利用にはニーズツアー会員へのログイン、または新規会員登録が必要となる。

バナナボートやスノーラフティングなど雪上アクティビティを体験

トマムでは、スノーモービルに引かれて雪原を疾走する雪上版の「バナナボート」、川下り用のゴムボートに乗って雪上をダイナミックに滑走する「スノーラフティング」、エンジンを響かせて雪原を駆け抜ける「スノーモービル」などのウィンターアクティビティが体験できる。

体験内容は搭乗する機体のカラーによって決定し、現地で案内される。紹介したアクティビティは一例となる。