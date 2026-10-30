「星野リゾート ネコマ マウンテン」(福島県耶麻郡)は今シーズン、2026年11月28日～2027年5月9日までの163日間の営業を予定している。

同施設は磐梯山の麓に位置し、猫魔ヶ岳の南北に広がる国内最大級の規模を有するスキー場。磐梯山や猪苗代湖、霧氷などの絶景を望みながら、初級者から上級者まで、バラエティ豊かなゲレンデを満喫できる。積雪量も豊富で、11月下旬からゴールデンウィークまでロングシーズンを楽しむことができる。リフト料金は、WEB購入の1日券が大人5,900円、中高生4,200円、小学生2,700円。

滑りの楽しさを充実させるコンテンツ

ツリーランゾーンが全5か所に拡大

東京ドームおよそ6個分の面積

昨シーズン新登場し好評を博したツリーランゾーンが、今シーズンさらにパワーアップして登場する。新たに「ブラックバレー」と「ホワイトバレー」の2か所を追加し、ゾーン数は全5か所、総面積は約27.5haへと大幅に拡大。個性の異なる5つのゾーンで、バリエーション豊かな自然の地形とパウダースノーを楽しめる。

約5か月間のロングシーズン営業を予定

南エリア上部から望む壮大な雪山大パノラマ

23-24シーズンより、3年連続で県内トップの営業日数を誇る同スキー場。今シーズンは、2026年11月28日から2027年5月9日までの163日を予定している。春休みやG.W.まで滑ることができ、季節ごとの雪質や景色の違いを楽しめる。

ウマヤエリアを「ハイク&ライドエリア」として無料開放

パウダースノーの浮遊感を満喫

ウマヤエリアを、自由に登って滑走を楽しめる「ハイク&ライドエリア」として新たに開放する。バックカントリーのトレーニングに最適なフィールド。朝一番の極上パウダーランや、磐梯山・猪苗代湖を望む絶景ハイク、自然の地形を生かした滑走など、スタイルに合わせた多様な楽しみ方が可能。オープン初年度となる今シーズンは、お試し期間として南エリアのリフト「バトウチェア」を無料で開放する。

旅の充実度をあげるコンテンツ

「BeerHouse またたび」がオープン

南エリアのリゾートセンター内、磐梯食堂が夕方から「BeerHouse またたび」へと早変わり。福島路ビールとおつまみを片手に、仲間とアプレスキーの時間をたっぷり楽しめる。夕食スポットとしても利用できるので、周辺に宿泊する方にとっても食事のバリエーションが広がる。

南エリアに新たな宿が誕生

BunkLodge NEKOMA滞在イメージ

ネコマ マウンテン南エリアの麓に、スノーアクティビティを愛する人のための新たな滞在拠点「BunkLodge NEKOMA by 星野リゾート」が誕生する。お手頃な価格設定により、朝一番のパウダーを狙う前泊利用から、コンディションを待つ長期滞在まで、多様なニーズに対応する。 施設内には、乾燥室やチューンナップスペース、仲間と交流できるラウンジなどを完備。シンプルな滞在スタイルでありながら、滑りを全力で楽しむための機能と環境を取り揃えている。

シーズン券もリフト券も「超早割」がお得

ネコマ マウンテンで充実のスノーライフ

ロングシーズンを滑り倒せるシーズン券は、スキー場内はもちろん、周辺の観光施設や飲食店、全国各地へのスノートリップで一年中使える特典がついてパワーアップ。滑りと旅をサポートし、スノーライフを充実させる。2026年10月1日～11月3日までは「超早割期間」となり、シーズン券だけでなくお得なリフト券も特別価格で購入可能。さらにシーズン券なら、同伴者のリフト券割引をはじめ、星野リゾートグループのスキー場での提携特典や周辺観光施設・飲食店での優待などが付帯する。