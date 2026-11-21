バンダイは、『暴太郎戦隊ドンブラザーズ』より「SMP ALTERNATIVE DESTINY 暴太郎戦隊ドンブラザーズ ドンオニタイジン 出陣セット【プレミアムバンダイ限定】」(14,300円)を発売する。バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて現在予約を受け付けており、2027年5月発送予定。

2027年5月発送予定「SMP ALTERNATIVE DESTINY 暴太郎戦隊ドンブラザーズ ドンオニタイジン 出陣セット【プレミアムバンダイ限定】」(14,300円)

“もう一つのストーリー(運命)を紡ぎ出す”をブランドコンセプトに、先端的でスタイリッシュなデザインアレンジを施したSMP [SHOKUGAN MODELING PROJECT]のスピンオフブランド「SMP ALTERNATIVE DESTINY」。シリーズ第5弾は『暴太郎戦隊ドンブラザーズ』より「ドンオ二タイジン」を立体化。

数々のハイブランドプロダクトを創出し、世界でも注目を集める宮内利尚氏のプロダクトデザインにより、これまでにない新たなドンオニタイジンが誕生した。

ドンオニタイジン本体に加え、劇中のシーンを再現できるドンばい・床几・背景パネル・必殺技用キジンソード・武器保持用桃プレートが付属した超豪華セットは、プレミアムバンダイ限定。なお、ドンオニタイジン本体はデザインに特化した非変形仕様となっている。

※本製品は組み立て式の食玩キット。

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