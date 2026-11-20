11月3日に公開がスタートした『ゴジラ-0.0』より、庵野秀明がカメオ出演していることが解禁された。

「エンドロールにまさかの…」SNSでも話題に

2016年に公開され、興行収入82．5億を記録する大ヒットを遂げ、日本中に“ゴジラ旋風”を巻き起こした『シン・ゴジラ』の総監督・脚本を務めた庵野秀明。11月3日から『ゴジラ-0.0』が封切られて以降、SNS上で「エンドロールにまさかの人の名前が流れてきて驚いた!」「どこに出ていたか分からない……」などとその出演に驚きの声が上がる一方、「山崎監督の遊び心を感じてしまいました。」などと、その登場シーンをめぐる様々なコメントが飛び交い、ファンの間で大きな話題となっている。

さらに、庵野氏のコメントおよび、庵野氏が『ゴジラ-0.0』の主人公・敷島浩一を演じる神木隆之介、典子役の浜辺美波、敷島と典子の娘・明子を演じた永谷咲笑、そして山崎貴監督とともに写る豪華なオフショットも解禁。

日本に“ゴジラ旋風”を巻き起こした、2人の“ゴジラ”監督と敷島一家(神木・浜辺・永谷)が写る貴重な1枚となっています。オフショットの庵野氏は、気になる見出しが躍る新聞を手にしている。

庵野秀明／コメント全文

「理想のキングギドラを松本に出す!」

その山崎監督の想いを具現化する為に全てを集約した大娯楽怪獣映画でした。

見事です。

巨大ロボットアニメ、そして日本の怪獣映画がここまでメジャー化する時代が来たことに、今は感無量です。

そして私事ながら、エンディングに自分の名前が載っているのが、嬉しかったです。

監督・プロデューサーとか 庵野秀明

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