東映特撮ファンクラブ(TTFC)で配信する、『仮面ライダーシノビ』の最終話「TTFCオリジナル『仮面ライダーシノビ 最終忍ＰＯＷ!!!』より、新予告映像(30秒)とポスタービジュアルが解禁された。また、本作初登場の新キャラクターに、俳優・モデルとして幅広く活躍する藍染カレンの出演も決定。2026年12月27日よりTTFCにて配信を開始する。

渾身のポスタービジュアル解禁!

今回解禁されたポスタービジュアルには、高貴な紫と白の装甲に黄金の手裏剣を纏ったパワーアップフォーム「仮面ライダー聖(セイント)シノビ」が大きく登場。「宿命を斬り裂け。聖なる力(セイント)、ここに覚醒!」のコピーとともに、仮面ライダー史上において希有な長い時を経て迎える“最終回”にふさわしい壮大なビジュアルが完成した。

新予告映像(30秒)では「仮面ライダー聖(セイント)シノビ」が映像初解禁!

新予告映像(30秒)には先日解禁となったばかりの「仮面ライダー聖(セイント)シノビ」、今回解禁した藍染カレン演じる新キャラクターの姿も。最終話のタイトルは「希望か絶望か! 最終決戦忍ポウ!の巻」の名にふさわしいクライマックス感たっぷりの映像だ。

新キャラクター「玉梓(たまずさ)」役に藍染カレン

『仮面ライダーシノビ』のフィナーレを飾る新キャラクターを演じるのは、俳優・モデルとして幅広く活躍する藍染カレン。予告映像では、豪奢な和洋折衷の衣裳に身を包み、不敵に微笑む妖艶な姿を披露している。

藍染カレン(玉梓 役)コメント

玉梓役で出演いたします、藍染カレンです。

最終回にして初登場となる役に緊張しましたが、今回初めて仮面ライダーに携わり、憧れの世界に参加できたことを大変光栄に思います。

玉梓は、作中で様々な表情を見せてくれるとても魅力的なキャラクターです。演じる中で正義とは何か、悪とは何か、人の心の弱さや強さについて、改めて考えさせられました。

最後に登場する玉梓が物語に何をもたらすのか、ぜひ見届けてください!

橋本祥平&藍染カレンが出演する特番の配信も決定!

12月27日の配信開始に向けて、橋本祥平と藍染カレンがゲスト出演する特別番組『山本康平の忍び道 「仮面ライダーシノビ」大解剖スペシャル ＰＡＲＴ2』を12月4日17時よりTTFCにて配信する。番組の詳細は後日発表。

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