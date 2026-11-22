東映特撮ファンクラブ(TTFC)にて配信中の『仮面ライダーマイス』補完番組『仮面ライダーマイス 十二支十色』より、11月29日配信の「十二話 しりとり」の脚本を、十二支同盟・エンデを演じる鈴木浩文が手掛けることが解禁された。

また、11月22日には、「おばあさんとリド」シリーズの新エピソード「十一話 おばあさんとリド(2)」を配信する。

これまでも「1623」として『ドンブラザーズ』Gロッソ公演の脚本も担当

本日配信の「十一話」終了後の次回予告にて、「十二話 しりとり」のあらすじと登場人物が明らかに。予告ではリュウズ考案の「実物しりとり」に興じるリュウズとジャオ、そして何かに怒っている(?)ムトンの姿が。

この「十二話」の脚本を担当するのが「1623」こと、『仮面ライダーマイス』で「エンデ」を演じている鈴木浩文だ。俳優だけでなく、これまでも『暴太郎戦隊ドンブラザーズ』2022年11月～2023年1月にかけてGロッソで行われた公演ドン3弾「キジのおんがえし」の脚本を執筆するなど脚本家としての顔も併せ持つ鈴木。『十二支十色』でどのような物語を描くのか注目したい。なお、1623(鈴木浩文)は今後も不定期に脚本を担当する予定とのこと。

「おばあさんとリド」シリーズ待望の第2弾!

本日11月22日より、待望の「おばあさんとリド」シリーズ第2弾となる「十一話 おばあさんとリド(2)」の配信がスタートする。

飼い猫「クロ」としておばあさんと暮らす仮面ライダーリド。庭で日向ぼっこを楽しんでいたリドの目の前に現れたのは、なんと四足歩行の仮面ライダーマオウ。果たしてマオウの目的とは一体…!?

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