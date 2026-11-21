バンダイは、『仮面ライダーゴースト』より「CSMメガウルオウダー」(22,000円)を発売する。バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて現在予約を受け付けており、2027年5月発送予定。

『仮面ライダーゴースト』より、仮面ライダーネクロムが使用する変身アイテム「メガウルオウダー」が、大人のためのなりきり玩具ブランド「COMPLETE SELECTION MODIFICATION(CSM)」シリーズに登場する。

本体の外観は各部の造形や彩色をブラッシュアップし、劇中のイメージに近づけている。DX版から各部の仕様をアップデートし、大人向け変身なりきりアイテムとして外観と音声を追求している。

セットには「ネクロムゴースト眼魂」と「友情バーストゴースト眼魂」が付属。「ネクロムゴースト眼魂」をメガウルオウダーにセットすることで、仮面ライダーネクロムの変身・必殺技遊びを楽しめる。また、「友情バーストゴースト眼魂」をセットすることで、仮面ライダーネクロム 友情バースト魂への変身・必殺技遊びが発動する。増設された新規ボタン3個を用いて、BGMや装着音・エネルギー吸収音など、ネクロムに関する様々な音声を鳴らすことが出来、なりきり遊びが進化する。

さらに、別売りの「CSM 15英雄ゴースト眼魂セット」に収録されているグリムゴースト眼魂、サンゾウゴースト眼魂と連動。各ゴースト眼魂をセットすることで、それぞれのフォームに応じた変身音・必殺技音が発動する。

別売りの「CSMゴーストドライバー」とネクロムゴースト眼魂を組み合わせることで、ゴーストドライバーから仮面ライダーネクロムスペクターの変身音・必殺技音を発動可能。関連するCSM商品と組み合わせることで、『仮面ライダーゴースト』の多彩な変身遊びをより深く楽しめる仕様となっている。













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