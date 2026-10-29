TVアニメ『ホタルの嫁入り』第4話「自由にしてあげる」のあらすじが公開された。10月30日23時30分から放送予定。あわせて、遊女屋で紗都子の指南役を務める葵役として、声優の阿部菜摘子が出演することも明らかになった。

第4話「自由にしてあげる」のあらすじ

新渡戸との一件の後、倒れてしまった紗都子。数日後に目を覚ました彼女は、幼い頃の夢を見ていたと進平に語る。それを聞いた進平は、部屋を飛び出していく。

第4話は10月30日23時30分から放送予定。

葵役は阿部菜摘子

遊女屋で紗都子の指南役を務める葵を演じるのは、阿部菜摘子。葵はおおらかで優しい物腰の持ち主で、ほかの遊女に客を取られてしまうこともあるという。紗都子と親しくなり、進平との恋路を見守るキャラクターだ。

葵

阿部は『追放された転生重騎士はゲーム知識で無双する』のマリス・エドヴァン役、『メダリスト』の八木夕凪役などを務めている。

阿部菜摘子

阿部菜摘子のコメント

「葵は“恋が一番”な、紗都子と進平様の恋模様を見守り、一喜一憂する姿が可愛らしい女性です。でもそれだけではなく、彼女の中にある憂いや哀の部分も含めて、愛おしいキャラクターだなと感じています。作品の素敵な世界観を楽しみにしてくださっている皆様に届けられるよう、精一杯演じさせていただきます」

(c)橘オレコ／小学館／アニメ「ホタルの嫁入り」製作委員会