TVアニメ「ホタルの嫁入り」第3話「見守るネズミ」が、10月23日23時30分より放送される。今回、あらすじと先行カットが公開され、追加キャストとして興津和幸の出演も発表された。

「ホタルの嫁入り」は、橘オレコによる同名マンガを原作としたアニメ作品。余命わずかとされる伯爵家の令嬢・桐ヶ谷紗都子と、彼女を「運命の相手」として狂愛する殺し屋・後藤進平による物語が描かれる。

第3話では、天女島から脱出する方法を探る紗都子が、遊女屋「いせ吉」で働くことに。客として訪れた新渡戸に希望を見出すものの、彼にはある秘密があるという。

新渡戸栄進は、紗都子が働く遊女屋を訪れる警視総監の息子。おとなしく真面目な性格でありながら、秘密を抱える役どころとなる。演じる興津は、「警視総監の息子！知的なメガネキャラ！！『新渡戸栄進』を演じることになりました！！」とコメントを寄せた。

新渡戸栄進

興津和幸コメント

警視総監の息子！知的なメガネキャラ！！

「新渡戸栄進」を演じることになりました！！

「酒は飲んでも飲まれるな！！」この言葉を胸に刻みがんばってまいります！！！ お楽しみに！！

興津和幸

アニメーション制作はdavid productionが担当。桐ヶ谷紗都子役をLynn、後藤進平役を内山昂輝、小川康太郎役を伊東健人、三枝役を津田健次郎が務める。オープニングテーマはiriの「Period」、エンディングテーマはTOOBOEの「夢心地」。

第3話は10月23日23時30分より放送。各配信プラットフォームでは、10月9日から毎週金曜24時より順次配信されている。

(c)橘オレコ／小学館／アニメ「ホタルの嫁入り」製作委員会