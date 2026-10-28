ナチュラルローソンは10月27日～11月23日までの期間限定で、「秋の夜長フェア～心ほどける秋のひととき」を開催。秋の夜長に楽しみたい、リラックスや、癒しタイムにおすすめの商品を紹介する。
トリュフ香るポテトサラダ
白トリュフオイル入りのマヨネーズであえたポテトサラダに、紫玉ねぎ・マッシュルームを合わせ、カットした生ハムをトッピングしている。価格は322円。
チョコレートバー ピスタチオ/エスプレッソビスコッティ
「ピスタチオ」(518円)は、ミルクチョコレートにピスタチオクリームとビスケットクランチを詰めたチョコレートバー。「エスプレッソビスコッティ」(486円)は、エスプレッソクリームとサクサクのウエハースを組み合わせている。
紅茶ビスケット オリジナル/アールグレイ
スリランカ産ヌワラエリヤ地方の茶葉を使用したビスケット。214円。
ポコ ビアンコ/ロゼ 750ml
｢POCO｣はイタリア語で｢ちょっと｣を意味し､アルコールはやさしい3%｡マスカットのような華やかな味わいで、価格は1,650円。
北海道大人のひとくちラスク(トマトバジル/チーズベーコン/オニオン)
一口サイズで食べやすく､ワインやビールのおつまみにぴったりのラスク。いずれも421円。
Pukka有機ハーブティー 20p(ナイトタイム/リラックス)
100%オーガニックハーブをブレンドしたハーブティー。いずれも20p入りで1,080円。
GOODCAFE バスフィズ GOOD NIGHT ドーナツ
GOODCAFE エアフレッシュナー GOOD NIGHT コーヒー
ドーナツ型の可愛いバスフィズと、ミルクコーヒーの香りでCAFE気分が味わえるペーパーエアフレッシュナー｡バスフィズは528円、エアフレッシュナーは550円。
なお、本フェア開催に合わせて、SNSキャンペーンも開催されている。11月2日までの期間中、ナチュラルローソン公式Xアカウント (@naturallawsonjp)にてフォロー&リポスト、またはナチュラルローソン公式Instagramアカウント(@naturallawsonjp)にてフォロー&いいね!をすると、抽選で、以下8商品を詰め合わせた「フェア対象商品詰め合わせ」が、XとInstagramでそれぞれ1名に当たる。
- GOODCAFE バスフィズ GOOD NIGHT ドーナツ(1個)
- 薬用入浴剤グースーピー ラベンダー&ベルガモットの香り(1個)
- VIVANI オーガニックチョコレートバー ピスタチオドバイスタイル(1個)
- ミツヤ コーヒービーンズ ホワイトチョコレート(1個)
- 紅茶ビスケット(1個)
- 北海道大人のひとくちラスク トマトバジル(1個)
- 東洋ナッツ 焦がしキャラメルナッツ ピカン(1個)
- Pukka有機ハーブティー ナイトタイム 20P(1個)
※画像はすべてイメージ。
※店舗によっては、一部販売されない場合がある。
※「ローソン」では販売されない。
※20歳未満の方の飲酒は法律で禁止されている。