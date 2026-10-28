ナチュラルローソンは10月27日～11月23日までの期間限定で、「秋の夜長フェア～心ほどける秋のひととき」を開催。秋の夜長に楽しみたい、リラックスや、癒しタイムにおすすめの商品を紹介する。

トリュフ香るポテトサラダ

白トリュフオイル入りのマヨネーズであえたポテトサラダに、紫玉ねぎ・マッシュルームを合わせ、カットした生ハムをトッピングしている。価格は322円。

チョコレートバー ピスタチオ/エスプレッソビスコッティ

「ピスタチオ」(518円)は、ミルクチョコレートにピスタチオクリームとビスケットクランチを詰めたチョコレートバー。「エスプレッソビスコッティ」(486円)は、エスプレッソクリームとサクサクのウエハースを組み合わせている。

紅茶ビスケット オリジナル/アールグレイ

スリランカ産ヌワラエリヤ地方の茶葉を使用したビスケット。214円。

ポコ ビアンコ/ロゼ 750ml

｢POCO｣はイタリア語で｢ちょっと｣を意味し､アルコールはやさしい3%｡マスカットのような華やかな味わいで、価格は1,650円。

ナチュラルローソン「ポコ ビアンコ 750ml」(1,650円)

北海道大人のひとくちラスク(トマトバジル/チーズベーコン/オニオン)

一口サイズで食べやすく､ワインやビールのおつまみにぴったりのラスク。いずれも421円。

Pukka有機ハーブティー 20p(ナイトタイム/リラックス)

100%オーガニックハーブをブレンドしたハーブティー。いずれも20p入りで1,080円。

GOODCAFE バスフィズ GOOD NIGHT ドーナツ

GOODCAFE エアフレッシュナー GOOD NIGHT コーヒー

ドーナツ型の可愛いバスフィズと、ミルクコーヒーの香りでCAFE気分が味わえるペーパーエアフレッシュナー｡バスフィズは528円、エアフレッシュナーは550円。

ナチュラルローソン「GOODCAFE バスフィズ GOOD NIGHT ドーナツ」(528円)、「GOODCAFE エアフレッシュナー GOOD NIGHT コーヒー」(550円)

なお、本フェア開催に合わせて、SNSキャンペーンも開催されている。11月2日までの期間中、ナチュラルローソン公式Xアカウント (@naturallawsonjp)にてフォロー&リポスト、またはナチュラルローソン公式Instagramアカウント(@naturallawsonjp)にてフォロー&いいね!をすると、抽選で、以下8商品を詰め合わせた「フェア対象商品詰め合わせ」が、XとInstagramでそれぞれ1名に当たる。

GOODCAFE バスフィズ GOOD NIGHT ドーナツ(1個)

薬用入浴剤グースーピー ラベンダー&ベルガモットの香り(1個)

VIVANI オーガニックチョコレートバー ピスタチオドバイスタイル(1個)

ミツヤ コーヒービーンズ ホワイトチョコレート(1個)

紅茶ビスケット(1個)

北海道大人のひとくちラスク トマトバジル(1個)

東洋ナッツ 焦がしキャラメルナッツ ピカン(1個)

Pukka有機ハーブティー ナイトタイム 20P(1個)

※画像はすべてイメージ。

※店舗によっては、一部販売されない場合がある。

※「ローソン」では販売されない。

※20歳未満の方の飲酒は法律で禁止されている。