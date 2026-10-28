ローソンは10月27日より、韓国やタイの定番料理を手軽に味わえるアジアンメニュー3品を、関東甲信越エリアの「ローソン」にて販売している。

スンドゥブチゲごはん

まずは、韓国料理から「スンドゥブチゲごはん」(646円)が登場。あさりと牛骨の旨味が出たスンドゥブチゲをごはんにかけて食べるスープご飯で、辛さは控えめに旨味を追求したスープに仕立てている。豆腐とあさりがたっぷり入った、食べ応えも抜群の一品。

コーン玉子&ヤンニョムチキン

続いて、韓国屋台風のサンドイッチ「コーン玉子&ヤンニョムチキン」(441円)。厚焼き玉子に甘めのコールスローとハムを合わせたサンドと、ヤンニョムチキンの2種類を楽しめる韓国屋台風のサンドイッチ。

旨辛仕立てのガパオライス

タイ料理からは、ピリ辛の味付けとクセになる旨みが食欲をそそる「旨辛仕立てのガパオライス」(592円)が登場。とろ～りたまごのまろやかな味わいが加わり、手軽にタイ料理気分を楽しめる一品。

いずれも、10月27日より関東甲信越エリアの「ローソン」にて販売されており、ローソンアプリでは、10月27日～11月9日まで利用可能な、アジアンメニュー3品が50円引きになるクーポンが配信されている。

※画像はすべてイメージ。

※価格は全て税込み。

※ナチュラルローソンでは取り扱いなし。