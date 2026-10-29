「BEB5軽井沢(ベブ)by 星野リゾート」(長野県軽井沢町)は12月8日から、「BEB足だけサウナ」をパブリックスペース「TAMARIBA」の中庭で開催する。

足だけサウナ

標高の高い長野県では、寒冷な気候により古くからサウナ文化が親しまれてきた。近年のサウナブームの広がりにより、長野県は人口10万人あたりのサウナ施設数で全国2位を誇る。同施設では、軽井沢の冬をもっと気軽に楽しんでほしいという思いから、上半身の自由を確保しつつ足元を温める足だけサウナを開発した。

期間は2026年12月8日～2027年3月31日。時間は9:00～21:00(最終受付20:00)で、50分ごとの交代制となる。料金は1名300円(足だけサウナ利用、ハーブロウリュ、貸出ポンチョ含む)。定員は1組3名で、予約は公式サイトにて前日23:59まで受け付ける(空きがあれば当日開催前まで受付可) 。

バレルサウナ風のアーチ屋根が新登場

雨や雪を気にせず楽しめるバレルサウナ風アーチ屋根

足だけをサウナで温める仕組みは、伝統的な健康法「頭寒足熱」をもとにした新感覚の屋外サウナ体験。足元を約80度の高温で重点的に温めて血行を促進し、冬の冷たい外気に触れる上半身との温度差によって、服を着たまま心身ともにととのう。セルフロウリュには長野県小海町産の白樺やひのきをブレンドしたオリジナルハーブを使用し、爽やかな香りに包まれる。今年は新たに、足だけサウナ全体を覆うバレルサウナ風のアーチ屋根を設置した。壁を設けず側面を開放した構造により、軽井沢の澄んだ空気や森の景色を肌で感じる開放感はそのままに、雪や雨、風を気にせず過ごせる。結果、軽井沢の自然とより一体になれる佇まいへと進化した。

仲間とルーズに語り合う「思い出デコノート作り」体験

服を着たまま心地よく過ごせる環境を生かし、旅の思い出を形に残す「思い出デコノート作り」が新登場。旅先で集めたパンフレットや、テーブルの専用ツールボックスに用意された多彩なシール、マスキングテープなどを自由に使い、オリジナルのノートをデコレーションする。料金は1名750円(デコレーション用品一式、BEB5軽井沢オリジナルトラベラーズノートリフィル含む) 。

「サまん」と「ホットアップルルイボスティー」を楽しむ

サウナを楽しみながら味わうサ飯(サウナごはん)として、信州名物のおやきとサウナを掛け合わせた「スパイスロウリュサまん」(650円)を提供する。スキレットに入れた熱々のサウナストーンに、八角やシナモン、花椒を漬け込んだスパイス水をロウリュし、立ち上る香ばしい蒸気でふわっと仕上げる一品。サドリ(サウナドリンク)には、りんごの風味とカフェインレスが嬉しい新作「ホットアップルルイボスティー」(600円)が登場。スパイスの効いたサ飯と温かいサドリの組み合わせで、冬の屋外でも体の芯からぽかぽかと温まる。