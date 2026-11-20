川沿いを走る心地よさや、湖畔に広がる景色、歴史ある街並みを自転車で巡る楽しみ――関西でサイクリングに出かけるなら、どこを走ってみたいでしょうか。

今回は、マイナビニュース会員151人に「関西のスポットの中から、最もサイクリングに行ってみたいと思う場所」を聞きました。回答数の多かった上位5スポットを、選んだ理由とともにご紹介します。

琵琶湖（滋賀県）／18.5％

オススメコメント

「風が気持ちいいからです」（50代女性）

「日本一大きい湖の湖畔をサイクリングしたい」（50代男性）

「夕暮れの琵琶湖が綺麗。」（50代男性）

1位に選ばれたのは琵琶湖。151人中28人が選びました。回答者からは、湖畔の景色や、風を感じながら走る気持ちよさに期待する声が寄せられています。「夕暮れの琵琶湖が綺麗」というコメントもあり、時間帯によって変わる景色を楽しみにしている人もいるようです。

琵琶湖の一周は約200kmと広大ですが、琵琶湖大橋を境に「北湖」と「南湖」に分かれています。何回かに分けて少しずつ走れば、琵琶湖一周達成も目指せます。

淡路島（兵庫県）／11.3％

オススメコメント

「一周してみたい」（40代男性）

「島を周回出来て面白そうだから。」（50代男性）

「海沿いを走りたい」（40代男性）

2位は淡路島。瀬戸内海の美しい海岸線を辿って島を一周することを「アワイチ」と呼ぶのだとか。グルメや観光スポットも多く、気軽に楽しめる初心者向けの短いコースも用意されています。

回答者からは、「海沿いを走りたい」「景色がいいから」というコメントも寄せられました。海を眺めながら走る気持ちよさを想像したり、島ならではの景色に期待したりと、サイクリング中の風景を楽しみにする様子がうかがえます。

大阪城公園・大川沿い（大阪府）／9.3％

オススメコメント

「20代の頃によく行った」（50代男性）

「大阪城がいいから」（40代女性）

「自転車で回るには丁度よい広さで平坦な道が多いから」（50代男性）

3位には大阪城公園・大川沿いがランクイン。現在放送中のNHK大河ドラマ『豊臣兄弟』ゆかりの地でもある大阪城は、国内外の観光客から関心が高まっています。

大阪城公園内は歩行者も多く、サイクリングは難しいですが、周辺の大川沿いなどはサイクリングにも適しています。

嵐山・桂川沿い（京都府）／8.6％

オススメコメント

「嵐山の紅葉はとても綺麗だから」（50代女性）

「京都の風情を味わうことができるから」（50代男性）

「嵐山から望む景色に癒されるため」（40代男性）

4位は嵐山・桂川沿い。151人中13人が選びました。嵐山の紅葉や景色の美しさ、京都らしい風情に惹かれたという声が見られました。

近年オーバーツーリズム問題などで交通渋滞も多発している京都市内。自転車での観光であれば、混雑も避けられるのでオススメです。

淀川沿い（大阪府）／7.9％

オススメコメント

「気分転換になるからです」（30代女性）

「馴染みがある」（30代男性）

「サイクリングが気持ちいいからです」（40代男性）

5位に入ったのは淀川沿い。堤防には淀川サイクリングロードが整備されていて、好きなエリアを気軽にサイクリングすることができます。

回答者からは、川沿いを走る心地よさや、気分転換になることへの期待が寄せられました。

まとめ

「サイクリングしたい関西のスポット」、琵琶湖や淡路島のように広い景色や周遊への期待が寄せられたスポットや、大阪城公園・大川沿いや嵐山・桂川沿いなど、馴染み深いエリアが並びました。

気になるスポットがあれば、どんな景色の中を走りたいかを思い浮かべながら、次のサイクリングの行き先を考えてみてはいかがでしょうか。