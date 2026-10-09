星野リゾートが展開する「星のや軽井沢」(長野県軽井沢町)は12月1日から、「軽井沢 開運滞在」(56,000円)を実施する。

冬の軽井沢は、一年で最も冷え込みが厳しくなる一方で、森が深い静寂に包まれる季節。凛と張り詰めた空気と雑音のない世界は、日々の喧騒から離れて心身を解放し、深い内省を促す最適な環境。また、12月から2月という時期は、一年を締めくくり、新たな未来への指針を固める重要な節目でもある。冬の軽井沢が持つ自然の力に身を委ね、全国でも珍しい県境に鎮座するパワースポットで運気を上げ、新しい年への弾みにして欲しいという想いから、同プログラムが開発された。

提供期間は2026年12月1日～2027年2月20日(除外日あり)。料金は56,000円(税、サービス料込み、宿泊料別)。定員は1日1組(2名まで)で、公式サイトにて10日前まで予約を受け付ける。

「熊野皇大神社」を参拝し、勝負運を高める

ヤマトタケル創建の伝承をもつ、約2000年の歴史を誇る古社を訪れる。お社の中央を県境が通り、長野県側の「熊野皇大神社」と群馬県側の「熊野神社」に分かれる珍しい神社。県境を跨いでの参拝は「運気の境目を突破する」とされ、勝負運を高めると言われている。また、全国に4社しかない「特別神社」としても知られ、境内には樹齢1000年以上のご神木・しなの木が鎮座。同滞在では特別祈祷を執り行うほか、星のや軽井沢とのオリジナル守りを授与する。

棚田のこたつ席で縁起物を味わう「棚田の開運朝食」

柔らかな朝陽が差し込む棚田のこたつ席で味わう、特別朝食。主食には、ふっくら炊き上げた「福粥」を用意。主菜は、高い栄養価から「薬魚」と呼ばれ、健康や長寿の縁起物とされる鯉を、きのこ塩麹とともに温石の上で香ばしく焼き上げる。さらに、「ん(運)」を多く取り込むことで運気が上昇する習わしにちなみ、金柑や銀杏など、「ん」が2回つく縁起物をあしらった九種の小皿を並べた。澄み渡る棚田の冬景色とともに、勝負運を上げる朝食を堪能できる。

静寂に包まれる森で1年の疲れを癒し、心身を調える4つの時間

1.日常のストレスを緩和する「冬の集落巡り」

広大な敷地内には、カシワやイチイといった縁起の良い樹木が息づいている。これらの運気にまつわる解説に耳を傾けながら、冬の森林散策を楽しみ、日々の緊張を心地よく解きほぐす。

冬の集落巡り

2.トンボの湯で身を清め、オイルトリートメントでリラックス

美肌の湯として知られる「星野温泉 トンボの湯」で、1年の疲れを癒し身を清める。澄み渡る冬空の下、開放感あふれる露天風呂を満喫したあとは、オイルトリートメントで体をほぐし、心身ともにリラックスする。

トンボの湯

3.邪念を払い内省の時間を過ごす「水引手帳づくり」

信州の伝統工芸「水引」をあしらったオリジナル手帳を作る。指先を動かす手作業に没頭することで邪念を払い、自らと静かに向き合う時間を過ごす。

水引手帳づくり

4.新年への決意を認める「大筆書き」

大筆書きを行い新たに始まる1年への思いを一字の漢字として認める。全身の力を込めて力強く描かれた一筆は、胸に秘めた決意を鮮やかに形作る。澄んだ空気に包まれながら、自分自身と向き合い、書き上げた書とともに、爽快な気持ちで新しい年への一歩を踏み出す。