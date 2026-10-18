星野リゾートが展開する「星野温泉 トンボの湯」(長野県軽井沢町)は11月7日～11月15日まで、「りんご湯」を開催する。

りんごの香りに包まれるトンボの湯の内湯

秋の風物詩「りんご湯」内容を拡充し開催

長野県は全国第2位のりんご生産県。中でも軽井沢に隣接する東信地域は、豊かな日照時間が育む高品質なりんごの産地。トンボの湯では、秋の風物詩として同イベントを長年開催してきた。2020年からは使用済みりんごを堆肥化する「りんご土」の取り組みを開始。湯船で役目を終えた果実が栄養豊富な土となり、翌春の「アースデイ」で利用者に配られ、自宅で新たな緑を育むサステナブルな循環が生まれている。より多くの人に秋の風物詩と地域の魅力を楽しんでもらうため、今年はマルシェやりんごテント、限定メニューなどを新設し、内容を拡充した9日間のイベントとして開催する。料金は大人1,550円、子ども1,050円。時間は10:00～22:00(最終入場 21:30)までとなる。予約は不要。

翌春のアースデイに配られるりんご土

規格外のりんごも使用、カラフルなグラデーションの「りんご湯」

期間中、毎日約300個のりんごがトンボの湯の男女内湯の湯船をいっぱいに埋め尽くす。使用する果実には、ふじ(赤)やシナノゴールド(黄)などの人気品種に加え、降雹(ひょう)などで傷つき市場に出せなかったりんごも一部活用。豊かな香りはそのままに、農家が丹精込めて育てた果実を秋の特別な体験で届ける。時期ごとに深まるグラデーションとともに、湯船一面に広がる甘い香りを全身で楽しむことができる。

毎日300個のりんごが使用される

旬の果実りんごを味わう、期間限定スイーツ&ドリンク

隣接する「カフェ ハングリースポット」では、りんご湯開催期間中、湯上がりに嬉しい限定スイーツやドリンクを展開する。りんごジャムと、小諸市の「野元果樹園」のりんごを加工したりんごチップスを添えた「野元果樹園のりんごチップスとバニラのクラフトパフェ」(600円)や、シナモンや生姜がブレンドされた「シナモン香るホットアップルティー」(650円)が登場。秋の味覚を片手に、ゆったりと湯上がりの時間を過ごすことができる。

秋風の中でほっこり寛ぐ「りんごマルシェ」と「りんごテント」

11月14日・15日の2日間限定で、りんご湯をさらに楽しむ、憩いの空間が初登場する。広場に設置される「りんごマルシェ」では、様々な品種のりんごやジュース、ジャムなどの食品から、思わず買いたくなるりんごにまつわるお土産が販売される。購入後はドリンクやスイーツを片手に、りんごの形を模した「りんごテント」やその周辺でほっこり寛ぐことができる。