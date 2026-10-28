「薬を飲んでもお腹が膨らみ続ける」――29日に放送される日本テレビ系バラエティ番組『THE突破ファイル』(毎週木曜19:00～)では、教育実習中の女性を襲った原因不明の症状を紹介。腸から胃にまで大量のガスがたまった意外な原因に迫る。

今回は「寒さがもたらす体の異変を突破SP」と題し、身近な生活習慣に潜む体の異変や、命の危機からの救出劇を取り上げる。

オカリナ

突然の腹痛と息苦しさ

「突破ドクターの人体ミステリーファイル」では、前田公輝演じる医師が、教育実習生の女性を襲った謎の症状の解明に挑む。

中山莉子(私立恵比寿中学)演じる女性は、小学校で授業を見学していた最中、突然腹痛と息苦しさを感じる。診察を受けると、お腹が異常なほど膨らんでおり、検査によって腸に大量のガスがたまっていることが判明した。

医師が薬を処方したところ、一時的にお腹の張りは治まったものの、1週間後には再び膨張。しかも、今度は胃にまでガスが広がっていた。

女性は慣れない教育実習のため、朝早くから小学校へ向かい、帰宅後も授業の振り返りや準備に追われる毎日。睡眠時間も十分に取れていなかった。医師は入院を勧めるが、女性は実習の真っ最中で休んでいられないと訴える。

そこで、医師とオカリナ(おかずクラブ)は、女性の実習先の小学校や自宅を訪問。給食の献立や普段の行動を調査するものの、原因につながる食生活や運動不足は見当たらない。

時間を惜しんで授業の準備に励んでいた女性。その体に異変を引き起こしていたのは、まさかの“ある時間”だった。薬を飲んでも繰り返す腹部膨満の原因とは。

大学生の顎に謎の腫れ…身近な習慣が原因!?

さらに「人体ミステリー」では、高橋ユウ演じる医師が、大学のダンスサークルに所属する女性の顎に生じた謎の腫れを調べる。

1週間ほど前から顎の下が腫れ始め、食事や飲み物を口にする際に痛みがあるという女性。レントゲン検査によって、唾液に含まれる成分が固まってできる「唾石」が原因だと判明する。

しかし、女性は普段から十分に水分を取っており、唾液の量に影響する薬も服用していない。医師が見抜いた、現代人がついやってしまう身近な習慣とは。

スタジオでは、最近同じような腫れができていたというEXIT・りんたろー。が「原因がやっと分かった」と反応。波瑠も「すごい身近な問題で、怖いなと思いました」と驚き、萩原利久も積極的に突破クイズへ挑戦する。

このほか、山で遭難した姉妹を低体温症の危機から救い出す「突破交番」や、森本慎太郎(SixTONES)と草薙航基(宮下草薙)が地上30メートルで宙づりになる「草薙バイトシリーズ」などを届ける。

【編集部MEMO】

中山莉子

2000年10月28日生まれ、東京都出身。アイドルグループ・私立恵比寿中学のメンバー。出席番号12番。グループでの活動に加え、ファッション誌『S Cawaii!』のモデルなども務める。2025年にはフォトスタイルブックを発売。

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